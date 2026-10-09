Rekor MURI dan Dukungan Masif Warnai Kesuksesan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Kesuksesan Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 tak lepas dari dukungan masif suporter dan perjalanan panjang pembinaan sepak bola usia dini.

Selain mengakhiri penantian gelar selama 35 tahun, keberhasilan skuad Garuda juga diwarnai aksi human mural yang mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Timnas Indonesia mengunci gelar juara setelah menang susah payah atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) lalu. Skuad Garuda menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.

Keberhasilan tersebut disambut antusias oleh masyarakat Indonesia dan berbagai pihak yang mendukung perjalanan Skuad Garuda.

"Selamat kepada para pemain, pelatih, seluruh jajaran Timnas, dan PSSI. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah," ujar General Secretary Danone Indonesia, Agung Laksamana, Jumat (9/10/2026).

Agung menambahkan, pencapaian Timnas Indonesia tidak hanya menjadi kemenangan di bidang olahraga, tetapi juga dapat menginspirasi generasi muda. Menurut dia, keberhasilan tersebut menjadi dorongan bagi anak-anak Indonesia untuk berani bermimpi dan berusaha mewujudkan cita-cita mereka.

Dukungan suporter juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju tangga juara. Salah satu bentuk dukungan itu terlihat melalui aksi human mural bertuliskan "BELIEVE" yang diinisiasi bersama La Grande Indonesia pada pertandingan perdana melawan Singapura, 25 September 2026.

Aksi tersebut melibatkan lebih dari 6.000 suporter yang membentuk konfigurasi tulisan menggunakan jas hujan. Kegiatan itu sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk kategori "Konfigurasi Tulisan dengan Media Jas Hujan oleh Peserta Terbanyak".