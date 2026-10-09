Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Rekor MURI dan Dukungan Masif Warnai Kesuksesan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Kesuksesan Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 tak lepas dari dukungan masif suporter dan perjalanan panjang pembinaan sepak bola usia dini. 

Selain mengakhiri penantian gelar selama 35 tahun, keberhasilan skuad Garuda juga diwarnai aksi human mural yang mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). 

Timnas Indonesia mengunci gelar juara setelah menang susah payah atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) lalu. Skuad Garuda menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. 

Keberhasilan tersebut disambut antusias oleh masyarakat Indonesia dan berbagai pihak yang mendukung perjalanan Skuad Garuda. 

"Selamat kepada para pemain, pelatih, seluruh jajaran Timnas, dan PSSI. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah," ujar General Secretary Danone Indonesia, Agung Laksamana, Jumat (9/10/2026).

Agung menambahkan, pencapaian Timnas Indonesia tidak hanya menjadi kemenangan di bidang olahraga, tetapi juga dapat menginspirasi generasi muda. Menurut dia, keberhasilan tersebut menjadi dorongan bagi anak-anak Indonesia untuk berani bermimpi dan berusaha mewujudkan cita-cita mereka.

Dukungan suporter juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju tangga juara. Salah satu bentuk dukungan itu terlihat melalui aksi human mural bertuliskan "BELIEVE" yang diinisiasi bersama La Grande Indonesia pada pertandingan perdana melawan Singapura, 25 September 2026.

Aksi tersebut melibatkan lebih dari 6.000 suporter yang membentuk konfigurasi tulisan menggunakan jas hujan. Kegiatan itu sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk kategori "Konfigurasi Tulisan dengan Media Jas Hujan oleh Peserta Terbanyak".

Di balik pencapaian Timnas Indonesia, pembinaan pemain sejak usia dini juga memiliki peran dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Sejumlah pemain yang memperkuat Skuad Garuda saat ini diketahui pernah mengasah kemampuan melalui kompetisi sepak bola anak-anak AQUA Danone Nations Cup (AQUA DNC).

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aksi Kocak Rizky Ridho Tiru Selebrasi Prabowo Usai Timnas Indonesia Juara, Jirayut Ikut Kesenggol - Image
Sepak Bola Indonesia

Aksi Kocak Rizky Ridho Tiru Selebrasi Prabowo Usai Timnas Indonesia Juara, Jirayut Ikut Kesenggol

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.16 WIB

Ada Rizky Ridho! Simak Menit Bermain Pemain Super League Saat Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Ada Rizky Ridho! Simak Menit Bermain Pemain Super League Saat Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 | 05.44 WIB

Naik Lagi! Timnas Indonesia Huni Ranking 116 FIFA - Image
Sepak Bola Indonesia

Naik Lagi! Timnas Indonesia Huni Ranking 116 FIFA

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.39 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore