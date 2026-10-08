Aksi Kocak Rizky Ridho Tiru Selebrasi Prabowo Usai Timnas Indonesia Juara, Jirayut Ikut Kesenggol

Rizky Ridho menirukan gaya selebrasi Presiden RI Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengajak Jirayut melakukan rematch di BYON. (Threads @rizkyridhoramadhani)
JawaPos.com — Rizky Ridho membuat netizen heboh setelah menirukan gaya selebrasi Presiden RI Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.
Bek asal Surabaya itu mengunggah aksinya di Threads sambil menantang artis asal Thailand, Jirayut, untuk melakukan rematch di arena BYON.
Aksi kocak Rizky Ridho muncul beberapa hari setelah Timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026).
Ridho menirukan gaya selebrasi Prabowo Subianto yang sebelumnya ikut menjadi sorotan saat Presiden RI menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand.
Gaya tersebut kemudian dibawakan Ridho dengan cara yang mengundang perhatian melalui unggahan di Threads.
Tidak hanya menirukan selebrasi Prabowo, pemain Timnas Indonesia itu juga menyelipkan candaan kepada Jirayut yang dikenal sebagai artis asal Thailand dan memiliki ketertarikan terhadap sepak bola.
"Persiapan, siapa tau Jirayut ngajak rematch di BYON 🙏🏿" tulis Rizky Ridho dalam unggahannya. Kalimat tersebut langsung membuka ruang bagi Jirayut untuk membalas candaan pemain Timnas Indonesia tersebut.
Jirayut tidak melewatkan kesempatan untuk ikut meramaikan unggahan Rizky Ridho tersebut. Artis asal Thailand yang berkarier di Indonesia itu memberikan respons santai sekaligus seperti menerima tantangan dari bek Timnas Indonesia.
"Saya tunggu di lapangan yaaaaaa," balas Jirayut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022