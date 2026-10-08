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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.16 WIB

Aksi Kocak Rizky Ridho Tiru Selebrasi Prabowo Usai Timnas Indonesia Juara, Jirayut Ikut Kesenggol

Rizky Ridho menirukan gaya selebrasi Presiden RI Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengajak Jirayut melakukan rematch di BYON. (Threads @rizkyridhoramadhani) - Image

Rizky Ridho menirukan gaya selebrasi Presiden RI Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengajak Jirayut melakukan rematch di BYON. (Threads @rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com — Rizky Ridho membuat netizen heboh setelah menirukan gaya selebrasi Presiden RI Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Bek asal Surabaya itu mengunggah aksinya di Threads sambil menantang artis asal Thailand, Jirayut, untuk melakukan rematch di arena BYON.

Selebrasi Rizky Ridho Bikin Netizen Terhibur

Aksi kocak Rizky Ridho muncul beberapa hari setelah Timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026).

Ridho menirukan gaya selebrasi Prabowo Subianto yang sebelumnya ikut menjadi sorotan saat Presiden RI menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand.

Gaya tersebut kemudian dibawakan Ridho dengan cara yang mengundang perhatian melalui unggahan di Threads.

Tidak hanya menirukan selebrasi Prabowo, pemain Timnas Indonesia itu juga menyelipkan candaan kepada Jirayut yang dikenal sebagai artis asal Thailand dan memiliki ketertarikan terhadap sepak bola.

"Persiapan, siapa tau Jirayut ngajak rematch di BYON 🙏🏿" tulis Rizky Ridho dalam unggahannya. Kalimat tersebut langsung membuka ruang bagi Jirayut untuk membalas candaan pemain Timnas Indonesia tersebut.

Jirayut Balas Tantangan Rizky Ridho

Jirayut tidak melewatkan kesempatan untuk ikut meramaikan unggahan Rizky Ridho tersebut. Artis asal Thailand yang berkarier di Indonesia itu memberikan respons santai sekaligus seperti menerima tantangan dari bek Timnas Indonesia.

"Saya tunggu di lapangan yaaaaaa," balas Jirayut.

Editor: Banu Adikara
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