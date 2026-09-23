6 Pemain Persija Ini Selalu Main 90 Menit di Era Shin Tae-yong

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan beruntun. Dari tiga pertandingan tersebut, ada enam pemain yang selalu dipercaya Shin Tae-yong bermain selama 90 menit.

Enam pemain itu berasal dari berbagai posisi, mulai dari kiper, lini belakang, tengah, hingga penyerang. Mereka menjadi bagian penting dari skuad Macan Kemayoran pada awal musim ini.

Nadeo Argawinata Didatangkan dari Borneo FC, Nadeo Argawinata langsung menjadi pilihan utama di bawah mistar Persija Jakarta. Melansir Transfermarkt, Nadeo selalu bermain 90 menit dan sudah mencatatkan 270 menit dari tiga pertandingan.

Kiper Timnas Indonesia tersebut juga menunjukkan performa cukup solid dengan mencatatkan dua clean sheet dan hanya sekali kebobolan. Berdasarkan data I League, Nadeo telah melakukan 15 penyelamatan.

Radovan Pankov Radovan Pankov menjadi salah satu pilihan utama Shin Tae-yong di lini belakang Persija. Bek asal Serbia itu selalu tampil penuh dan telah mencatatkan 270 menit bermain dalam tiga pertandingan.

Bek berusia 31 tahun tersebut menunjukkan kontribusi dalam menjaga pertahanan Persija. Pankov tercatat melakukan 11 intersepsi, empat tekel, dan delapan sapuan.

Denis Kolinger Denis Kolinger menjadi tandem Pankov di lini belakang Persija. Bek asal Kroasia itu juga selalu bermain selama 90 menit dan telah mengoleksi 270 menit bermain.

Kolinger tampil konsisten dalam menjaga pertahanan Macan Kemayoran. Ia tercatat melakukan 16 intersepsi, delapan tekel, dan 12 sapuan.

Kerim Memija Di posisi bek kanan, Kerim Memija juga selalu dipercaya bermain penuh. Bek asal Bosnia dan Herzegovina tersebut telah mencatatkan 270 menit bermain dari tiga pertandingan.