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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 19 September 2026 | 18.29 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Java United: Adu Tajam Alexander Jeremejeff dan David da Silva

Penyerang Persija Jakarta Alexander Jeremejeff. (Dok. Persija Jakarta) - Image

Penyerang Persija Jakarta Alexander Jeremejeff. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com - Persija Jakarta menjamu Java United di pekan ketiga Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Mencetak dua gol dalam dua laga membuat Alexander Jeremejeff dilabeli sebagai penyerang tajam di Super League musim ini.

Namun, dia mengaku masih beradaptasi dengan rekan setimnya dan cuaca di Indonesia.

“Saya masih merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Namun, sejauh ini awal yang saya jalani sangat menyenangkan," ungkap Alexander Jeremejeff.

"Saya tidak akan mengatakan semuanya mudah, tetapi saya merasa sangat diterima dengan baik," kata Alexander Jeremejeff yang dikutip laman resmi I League, Sabtu (19/9).

"Taktik dan apa yang diinginkan pelatih dari saya sudah sangat jelas. Saya hanya membutuhkan lebih banyak waktu bersama rekan-rekan setim, beradaptasi dengan tim dan cuaca di sini. Saya yakin setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik," tambah penyerang asal Swedia tersebut.

Kemenangan menjadi target yang diinginkan Jeremejeff saat menghadapi Java United.

Penyerang 31 tahun tersebut ingin mempersembahkan tiga poin lagi untuk The Jakmania yang tidak bisa hadir di stadion.

"Kami menjalani pekan yang bagus. Kami juga sudah menganalisis lawan dan mengevaluasi penampilan kami pada pertandingan terakhir. Suasana di dalam tim sangat baik, dan kami benar-benar ingin meraih kemenangan,” ujar Jeremejeff.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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