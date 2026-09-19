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Minggu, 20 September 2026 | 00.25 WIB

2 Gol Dalam 2 Laga, Alexander Jeremejeff Masih Butuh Adaptasi

Selebrasi Alexander Jeremejeff bersama para pemain Persija Jakarta lainnya usai membobol gawang Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com - Image

Selebrasi Alexander Jeremejeff bersama para pemain Persija Jakarta lainnya usai membobol gawang Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Striker Persija Jakarta Alexander Jeremejeff mengaku masih membutuhkan waktu adaptasi meski sukses mencetak dua gol dalam dua laga bersama dalam BRI Super League 2026/27.

Dua gol itu mengantarkan Persija meraih kemenangan. Pertama, gol tunggal Jeremejeff sehingga Persija mempermalukan Borneo FC 1-0 di Samarinda, kemudian satu gol lain saat dia membantu timnya menaklukkan Persib Bandung 2-1.

“Saya masih merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Namun, sejauh ini awal yang saya jalani sangat menyenangkan. Saya tidak akan mengatakan semuanya mudah, tetapi saya merasa sangat diterima dengan baik,” ujar Jeremejeff, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu.

Penyerang berusia 32 tahun asal Swedia itu menilai proses proses adaptasi telah berjalan positif. Namun, dia mengaku tetap membutuhkan waktu untuk tampil lebih baik.

“Taktik dan apa yang diinginkan pelatih dari saya sudah sangat jelas. Saya hanya membutuhkan lebih banyak waktu bersama rekan-rekan setim, beradaptasi dengan tim dan cuaca di sini. Saya yakin setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

Setelah Borneo dan Persib, Jeremejeff dan Persija akan mengalihkan fokus pada laga pekan ketiga Super League menghadapi Java United.

Macan Kemayoran bertindak sebagai tuan rumah pada laga itu. Tetapi karena mereka tidak bisa bermain di Jakarta, mereka harus menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Laga itu digelar malam ini pukul 19.00 WIB.

“Kami menjalani pekan yang bagus. Kami juga sudah menganalisis lawan dan mengevaluasi penampilan kami pada pertandingan terakhir. Suasana di dalam tim sangat baik, dan kami benar-benar ingin meraih kemenangan,” tutur pemain yang pernah memenangkan Liga Swedia bersama Malmo itu.

Selain harus memainkan laga kandang di Bali, laga itu juga tak bisa dihadiri Jakmania karena diputuskan digelar tanpa penonton. Meski akan bertanding tanpa dukungan Jakmania, kata Jeremejeff, tekad timnya untuk meraih kemenangan tidak berkurang sedikit pun.

Editor: Banu Adikara
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