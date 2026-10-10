Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Singo Edan Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10), mulai pukul 15.30 WIB.

Kedua tim diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena sama-sama mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan awal musim.

Situasi tersebut membuat duel Arema FC melawan Bhayangkara FC menarik untuk dinantikan, terlebih keduanya memiliki peluang memperbaiki posisi di klasemen.

Arema FC mendapat keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi tambahan motivasi bagi Singo Edan untuk mengamankan tiga poin.

Namun, Bhayangkara FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh.

Tim berjuluk The Guardians tersebut datang dengan persiapan yang cukup matang setelah memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kondisi fisik dan mematangkan strategi permainan.

Melihat kondisi kedua tim menjelang pertandingan, Arema FC diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.

Faktor bermain di kandang bisa menjadi pembeda, meskipun Bhayangkara FC tetap berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.