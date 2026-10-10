Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Singo Edan Diunggulkan Menang

Arema FC akan menghadapi Bhayangkara FC di BRI Super League. (Istimewa) - Image

Arema FC akan menghadapi Bhayangkara FC di BRI Super League. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10), mulai pukul 15.30 WIB.

Kedua tim diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi karena sama-sama mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan awal musim.

Situasi tersebut membuat duel Arema FC melawan Bhayangkara FC menarik untuk dinantikan, terlebih keduanya memiliki peluang memperbaiki posisi di klasemen.

Arema FC mendapat keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi tambahan motivasi bagi Singo Edan untuk mengamankan tiga poin.

Namun, Bhayangkara FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh.

Tim berjuluk The Guardians tersebut datang dengan persiapan yang cukup matang setelah memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kondisi fisik dan mematangkan strategi permainan.

Melihat kondisi kedua tim menjelang pertandingan, Arema FC diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.

Faktor bermain di kandang bisa menjadi pembeda, meskipun Bhayangkara FC tetap berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.

Prediksi skor untuk laga ini adalah Arema FC menang 2-1 atas Bhayangkara FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arema FC Waspadai Allano Lima, Marcos Santos Ingatkan Bahaya Serangan Balik - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Waspadai Allano Lima, Marcos Santos Ingatkan Bahaya Serangan Balik

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.31 WIB

Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Oscar Bruzon Waspadai Bola Mati Arema FC, Bhayangkara FC Siap Beri Kejutan di Kanjuruhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Oscar Bruzon Waspadai Bola Mati Arema FC, Bhayangkara FC Siap Beri Kejutan di Kanjuruhan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore