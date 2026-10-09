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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Oscar Bruzon Waspadai Bola Mati Arema FC, Bhayangkara FC Siap Beri Kejutan di Kanjuruhan

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa) - Image

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mengincar hasil positif saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Pelatih Oscar Bruzon menegaskan timnya siap memberikan kejutan ketika kedua tim bertemu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC datang dengan modal cukup menjanjikan. The Guardian of Saburai belum terkalahkan dalam tiga pertandingan awal musim ini, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil tersebut menjadi bekal bagi tim tamu untuk menghadapi Arema FC yang dikenal memiliki permainan kompetitif.

Oscar Bruzon ingin anak asuhnya melanjutkan tren positif tersebut. Menurutnya, jeda FIFA Matchday telah dimanfaatkan untuk mengevaluasi kekurangan tim sekaligus meningkatkan performa para pemain sebelum kembali bertanding.

“Kami ingin melanjutkan penampilan positif kami. Di tengah jeda FIFA Matchday, kami melakukan perbaikan dan juga peningkatan performa pemain. Kami akan bermain dengan skuad terbaik,” kata Oscar dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (9/10/2026).

Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu menyadari pertandingan melawan Arema FC tidak akan berjalan mudah.

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Singo Edan berpotensi memberikan tekanan sejak awal laga.

Oscar juga menyoroti sejumlah aspek permainan Arema FC yang perlu diantisipasi.

Editor: Banu Adikara
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