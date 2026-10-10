Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan

Arema FC dan Bhayangkara FC sama-sama belum terkalahkan dalam tiga laga Super League. Keduanya berburu kemenangan di Stadion Kanjuruhan. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com – Arema FC dan Bhayangkara FC memiliki catatan serupa. Dalam tiga laga musim ini, kedua tim sama-sama belum terkalahkan.
Mereka memiliki statistik yang sama, yakni meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. Lantas, tim mana yang bakal memperpanjang catatan unbeaten mereka musim ini? Itu akan terjawab saat kedua tim berduel di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sore nanti (siaran langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB).
”Catatan tak terkalahkan bisa menjadi motivasi bagi tim pelatih maupun pemain untuk tampil lebih konsisten,” kata pelatih Arema FC, Marcos Santos.
Kebetulan, Singo Edan memiliki modal bagus. Mereka belum pernah kalah dalam dua laga kandang melawan The Guardians, julukan Bhayangkara FC. Dalam dua laga kandang terakhir tersebut, Singo Edan meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.
Winger Bhayangkara FC, Matias Ocampo, siap memberikan perlawanan terbaik. Dia bahkan ingin mencetak gol perdananya di Super League musim ini.
”Saat latihan, saya mampu mencetak gol. Namun, saya marah pada diri sendiri karena gagal mencetak gol di laga resmi. Saya yakin, begitu mencetak satu gol, gol-gol lainnya akan datang,” terang pemain asal Uruguay itu.
Namun, dia menyadari bahwa Singo Edan bukan lawan sembarangan. Apalagi, Arema FC akan bermain di hadapan Aremania.
”Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalaupun saya berhasil mencetak gol, saya tidak peduli karena yang terpenting adalah kemenangan tim,” tutup Ocampo.
AREMA FC (4-3-3)
30 – Adi Satrio (gk); 19 – Achmad Maulana, 5 – Walisson Maia, 3 – Diego Landis, 87 – Johan Alfarizi (c); 18 – Bentinho, 25 – Matheus Blade, 8 – Arkhan Fikri; 10 – Gustavo Franca, 95 – Careca, 7 – Gabriel Silva
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022