Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan

JawaPos.com – Arema FC dan Bhayangkara FC memiliki catatan serupa. Dalam tiga laga musim ini, kedua tim sama-sama belum terkalahkan.

Mereka memiliki statistik yang sama, yakni meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. Lantas, tim mana yang bakal memperpanjang catatan unbeaten mereka musim ini? Itu akan terjawab saat kedua tim berduel di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sore nanti (siaran langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB).

”Catatan tak terkalahkan bisa menjadi motivasi bagi tim pelatih maupun pemain untuk tampil lebih konsisten,” kata pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Kebetulan, Singo Edan memiliki modal bagus. Mereka belum pernah kalah dalam dua laga kandang melawan The Guardians, julukan Bhayangkara FC. Dalam dua laga kandang terakhir tersebut, Singo Edan meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim Tamu Bakal Tampil Agresif Winger Bhayangkara FC, Matias Ocampo, siap memberikan perlawanan terbaik. Dia bahkan ingin mencetak gol perdananya di Super League musim ini.

”Saat latihan, saya mampu mencetak gol. Namun, saya marah pada diri sendiri karena gagal mencetak gol di laga resmi. Saya yakin, begitu mencetak satu gol, gol-gol lainnya akan datang,” terang pemain asal Uruguay itu.

Namun, dia menyadari bahwa Singo Edan bukan lawan sembarangan. Apalagi, Arema FC akan bermain di hadapan Aremania.

”Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalaupun saya berhasil mencetak gol, saya tidak peduli karena yang terpenting adalah kemenangan tim,” tutup Ocampo.

Prediksi Susunan Pemain AREMA FC (4-3-3)