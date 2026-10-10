Arema FC Waspadai Allano Lima, Marcos Santos Ingatkan Bahaya Serangan Balik

Allano Lima sudah mengemas dua gol dan satu assist musim ini. Marcos Santos meminta Arema FC menjaga organisasi permainan agar ambisi meraih tiga poin di Stadion Kanjuruhan tidak berujung celah bagi serangan balik lawan. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Arema FC mewaspadai pergerakan Allano Lima saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10). Pelatih Marcos Santos meminta Singo Edan menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberi ruang bagi lawan melancarkan serangan balik.
Kewaspadaan Arema bukan tanpa alasan. Allano sudah mencatatkan dua gol dan satu assist pada musim ini, sementara pergeseran perannya di Bhayangkara FC membuat pergerakannya perlu diantisipasi dengan cermat.
Arema FC membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Hingga pekan keempat, Singo Edan berada di peringkat kesembilan dengan koleksi lima poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Arema untuk meraih hasil maksimal. Namun, Marcos menegaskan timnya tidak boleh terlalu agresif hingga kehilangan organisasi permainan.
“Bhayangkara FC adalah tim yang mampu mempercepat permainan dan bermain sangat cepat serta vertikal," ujar Marcos Santos.
“Kami harus menjaga keseimbangan. Meski bermain di kandang dan menyadari tanggung jawab yang kami miliki, kami akan berusaha memenangkan pertandingan.”
Pelatih asal Brasil itu menilai kecepatan transisi Bhayangkara menjadi salah satu ancaman utama. Jika Arema terlalu fokus menyerang dan kehilangan kerapian posisi, lawan bisa memanfaatkan ruang kosong untuk membangun serangan berbahaya.
"Kami juga harus menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan organisasi permainan dan menjadi sasaran serangan balik Bhayangkara,” imbuhnya.
Salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus adalah Allano Lima. Pemain asal Brasil tersebut memiliki pengalaman bermain bersama Persija Jakarta sebelum melanjutkan kiprahnya di Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Bersama Persija pada musim sebelumnya, Allano membukukan sembilan gol dan sembilan assist dari 29 pertandingan dengan total waktu bermain 2.495 menit. Catatan tersebut menunjukkan kontribusinya dalam membangun serangan sekaligus menciptakan peluang bagi tim.
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