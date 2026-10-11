Shin Tae-yong Tak Menyangka Persija Bantai PSIM, Macan Kemayoran Melesat ke Puncak

Persija Jakarta mengamuk pada babak kedua dan melibas PSIM Jogja 4-0. Shin Tae-yong mengaku memperkirakan laga akan berjalan sulit, tetapi Macan Kemayoran justru meraih kemenangan telak. (Dok. Persija)
JawaPos.com – Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku tak menyangka timnya bisa menang telak 4-0 atas PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027. Kemenangan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10), itu sekaligus mengantar Macan Kemayoran ke puncak klasemen sementara.
Persija sempat kesulitan membongkar pertahanan PSIM pada babak pertama. Tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum, sehingga pertandingan masih terbuka bagi kedua tim.
Namun, situasi berubah drastis setelah jeda. Persija mencetak empat gol pada babak kedua melalui brace Stjepan Loncar serta gol Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon.
Shin Tae-yong senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku semula memperkirakan PSIM akan menjadi lawan yang sulit ditaklukkan.
“Secara hasil, kami mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya, saya memperkirakan pertandingan ini akan menjadi salah satu laga yang sulit bagi kami. Namun, di luar dugaan,” kata Shin Tae-yong, dikutip Minggu (11/10).
Shin menilai kemenangan besar tersebut merupakan buah kerja keras para pemain sepanjang pertandingan. Persija mampu mempertahankan intensitas permainan dan memaksimalkan peluang, terutama setelah turun minum.
“Para pemain bekerja keras sejak awal pertandingan dan mampu menunjukkan performa yang sangat baik. Karena kerja keras tersebut, saya rasa kami berhasil mendapatkan hasil yang positif melawan tim lawan (PSIM),” terang Shin Tae-yong.
Stjepan Loncar, yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, juga menilai para pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Gelandang berusia 29 tahun itu berharap Persija bisa mempertahankan momentum positif.
“Pertandingan ini sangat, sangat sulit. Namun, kami melakukan semua yang diminta pelatih. Kami berlatih sangat keras sepanjang pekan demi meraih kemenangan besar ini dan kami sangat senang dengan hasilnya. Kami harus terus melanjutkan tren positif ini,” tutur Stjepan Loncar.
Kemenangan atas PSIM membuat Persija mempertahankan catatan sempurna pada awal musim. Macan Kemayoran kini mengoleksi empat kemenangan beruntun setelah sebelumnya menundukkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022