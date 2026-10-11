Shin Tae-yong Tak Menyangka Persija Bantai PSIM, Macan Kemayoran Melesat ke Puncak

JawaPos.com – Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku tak menyangka timnya bisa menang telak 4-0 atas PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027. Kemenangan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10), itu sekaligus mengantar Macan Kemayoran ke puncak klasemen sementara.

Persija sempat kesulitan membongkar pertahanan PSIM pada babak pertama. Tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum, sehingga pertandingan masih terbuka bagi kedua tim.

Namun, situasi berubah drastis setelah jeda. Persija mencetak empat gol pada babak kedua melalui brace Stjepan Loncar serta gol Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon.

Shin Tae-yong senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku semula memperkirakan PSIM akan menjadi lawan yang sulit ditaklukkan.

“Secara hasil, kami mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya, saya memperkirakan pertandingan ini akan menjadi salah satu laga yang sulit bagi kami. Namun, di luar dugaan,” kata Shin Tae-yong, dikutip Minggu (11/10).

Kerja Keras Pemain Jadi Kunci Kemenangan Persija Shin menilai kemenangan besar tersebut merupakan buah kerja keras para pemain sepanjang pertandingan. Persija mampu mempertahankan intensitas permainan dan memaksimalkan peluang, terutama setelah turun minum.

“Para pemain bekerja keras sejak awal pertandingan dan mampu menunjukkan performa yang sangat baik. Karena kerja keras tersebut, saya rasa kami berhasil mendapatkan hasil yang positif melawan tim lawan (PSIM),” terang Shin Tae-yong.

Stjepan Loncar, yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, juga menilai para pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Gelandang berusia 29 tahun itu berharap Persija bisa mempertahankan momentum positif.

“Pertandingan ini sangat, sangat sulit. Namun, kami melakukan semua yang diminta pelatih. Kami berlatih sangat keras sepanjang pekan demi meraih kemenangan besar ini dan kami sangat senang dengan hasilnya. Kami harus terus melanjutkan tren positif ini,” tutur Stjepan Loncar.