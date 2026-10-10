Prediksi Skor Persita Tangerang vs Garudayaksa FC di Super League: Pendekar Cisadane Potensi Menang

JawaPos.com - Persita Tangerang akan menghadapi Garudayaksa pada pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027. Pendekar Cisadane - julukan Persita Tangerang - berpotensi meraih kemenangan.
Persita Tangerang akan menjamu Garudayaksa di Banten International Stadium, Serang, Banten, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini menjadi laga pertama kedua tim pada Oktober setelah jeda internasional FIFA Matchday.
Pendekar Cisadane datang dengan modal yang cukup positif. Tim asuhan Carlos Pena itu belum menelan kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir dengan hasil satu kemenangan dan dua imbang.
Persita Tangerang memulai musim dengan bermain imbang 1-1 kontra PSIM Jogja, lalu menang 3-2 atas Java United, dan imbang 2-2 melawan PSM Makassar sebelum kompetisi dihentikan sementara untuk agenda internasional. Catatan tersebut membuat Pendekar Cisadane saat ini menduduki posisi ke-10 dengan lima poin.
Meski bermain imbang di laga terakhirnya, Persita Tangerang memiliki modal penting karena bermain di hadapan publiknya. Pendekar Cisadane menunjukkan mentalitasnya saat bermain kandang melawan Java United di pekan kedua. Mereka meraih kemenangan comeback dramatis dalam laga tersebut.
Di sisi lain, Garudayaksa tidak datang dengan modal sebagus Persita Tangerang. Tim berjuluk Spirit of Garuda itu mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan dari tiga pertandingan yang telah dimainkan.
Garudayaksa kini menduduki posisi ke-13 pada papan klasemen sementara Super League dengan koleksi dua poin. Tim asuhan Milos Joksic itu hanya terpaut tiga angka saja dari Persita Tangerang.
Menariknya, dua hasil imbang yang mereka catat sejauh ini berasal dari laga tandang. Artinya, Garudayaksa selalu memberikan perlawanan ketat kepada tuan rumah. Bahkan, pada laga terakhirnya, mereka berhasil menahan imbang Persebaya Surabaya 1-1.
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