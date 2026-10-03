Persita Tangerang Jaga Ritme Permainan usai Jeda Kompetisi Super League

Pelatih Persita Carlos Pena. (Iggoy el Fitra/Antara)
JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menjelaskan timnya berusaha untuk menjaga ritme permainan selama masa jeda kompetisi BRI Super League.
Dikutip dari laman resmi klub, Pena memiliki keinginan para penggawa Persita Tangerang dalam kondisi siap tampil saat menjalani jeda kompetisi selama dua pekan pada bulan ini.
Selama menjalani masa jeda, Pena mengatakan, Persita Tangerang terus mengasah kondisi fisik dan teknik bermain, termasuk dengan menjalani uji coba menghadapi Dewa United.
"Dalam jeda kompetisi kali ini, kita ingin meningkatkan kondisi fisik beberapa pemain yang membutuhkan, agar semua pemain dalam kondisi terbaik," jelas Pena dilansir dari Antara.
Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan, pertandingan uji coba menghadapi Dewa United dapat membantu Persita Tangerang mempersiapkan diri jelang berhadapan dengan Garudayaksa FC.
Selain bersiap diri, Persita Tangerang juga terus menganalisa calon lawan.
Pena menegaskan, tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas dan timnya harus mewaspadai hal itu.
"Persiapan kami melawan mereka (Garudayaksa) dimulai dengan menganalisa cara mereka bermain, tentu dalam dua pekan ini kami menjaga kondisi fisik agar tetap dalam ritme bermain," ujar Pena.
"Kami menganalisa mereka dan mereka memiliki pemain yang bagus yang akan kami hadapi. Dan ketika minggu depan, kami akan memiliki kembali Pablo Ganet dan Dion Markx bersama dan kami akan lebih siap dalam menghadapi Garudayaksa," imbuh dia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022