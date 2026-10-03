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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Persita Tangerang Jaga Ritme Permainan usai Jeda Kompetisi Super League

Pelatih Persita Carlos Pena. (Iggoy el Fitra/Antara) - Image

Pelatih Persita Carlos Pena. (Iggoy el Fitra/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menjelaskan timnya berusaha untuk menjaga ritme permainan selama masa jeda kompetisi BRI Super League.

Dikutip dari laman resmi klub, Pena memiliki keinginan para penggawa Persita Tangerang dalam kondisi siap tampil saat menjalani jeda kompetisi selama dua pekan pada bulan ini.

Selama menjalani masa jeda, Pena mengatakan, Persita Tangerang terus mengasah kondisi fisik dan teknik bermain, termasuk dengan menjalani uji coba menghadapi Dewa United.

"Dalam jeda kompetisi kali ini, kita ingin meningkatkan kondisi fisik beberapa pemain yang membutuhkan, agar semua pemain dalam kondisi terbaik," jelas Pena dilansir dari Antara.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan, pertandingan uji coba menghadapi Dewa United dapat membantu Persita Tangerang mempersiapkan diri jelang berhadapan dengan Garudayaksa FC.

Selain bersiap diri, Persita Tangerang juga terus menganalisa calon lawan.

Pena menegaskan, tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas dan timnya harus mewaspadai hal itu.

"Persiapan kami melawan mereka (Garudayaksa) dimulai dengan menganalisa cara mereka bermain, tentu dalam dua pekan ini kami menjaga kondisi fisik agar tetap dalam ritme bermain," ujar Pena.

"Kami menganalisa mereka dan mereka memiliki pemain yang bagus yang akan kami hadapi. Dan ketika minggu depan, kami akan memiliki kembali Pablo Ganet dan Dion Markx bersama dan kami akan lebih siap dalam menghadapi Garudayaksa," imbuh dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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