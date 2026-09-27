Persita Women Siapkan Skuad untuk IWL 2026/27, Eks Timnas Wanita Jadi Andalan

JawaPos.com - Persita Women terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Indonesia Women’s League (IWL) 2026/27. Di bawah arahan pelatih Febriardi Bobihoe, tim asal Tangerang tersebut kini sudah memasuki pekan ketiga latihan.

IWL 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober 2026. Sebanyak enam klub akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

Persita Women dijadwalkan menjalani laga pembuka menghadapi Persija Jakarta di Lapangan Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Dalam proses persiapan, Coach Febri tidak bekerja sendirian. Ia didampingi Nurmala sebagai asisten pelatih, Aris Yulianto yang menangani fisik, serta Miftahul Khair sebagai pelatih kiper.

Febri mengatakan, program latihan Persita Women saat ini masih berfokus pada peningkatan kondisi fisik dan stamina pemain. Selain latihan rutin, tim juga menjalani pertandingan uji coba setiap pekannya.

“Kami sudah memasuki pekan ketiga dalam berlatih. Secara bertahap kami terus meningkatkan fisik dan kondisi stamina para pemain. Selain itu, kami juga menggelar agenda uji coba setiap pekannya,” ujar Febri.

Persita Women sejauh ini sudah memiliki sejumlah pemain dalam skuad. Beberapa di antaranya memiliki pengalaman membela Timnas Wanita Indonesia, seperti Alleana Ayu Arumy, Gadhiza Asnanza, Jimbaran Jihan, dan Ayunda Dwi Anggraini.

Meski begitu, komposisi tim belum sepenuhnya final. Febri masih melakukan pemantauan untuk mencari tambahan pemain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim.