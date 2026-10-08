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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Hadapi Dewa United dan Persita, Persiraja Pasang Target Serius di League Cup 2026/2027

Persiraja Banda Aceh tergabung di Grup C bersama dua klub Super League, Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang. (Dok. I.League) - Image

Persiraja Banda Aceh tergabung di Grup C bersama dua klub Super League, Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh menyambut positif hasil drawing League Cup 2026/2027. Laskar Rencong tergabung di Grup C bersama dua klub Super League, Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang.

Drawing League Cup 2026/2027 berlangsung di Jakarta, Rabu (7/10). Hasil undian tersebut langsung mendapat respons positif dari manajemen Persiraja. 

Pertemuan dengan dua klub kasta tertinggi dinilai bisa menjadi pengalaman berharga sekaligus kesempatan bagi Laskar Rencong untuk mengukur kemampuan skuad.

Persiraja Siap Ukur Kekuatan Lawan Klub Super League

Wakil Presiden Persiraja, Ari Nanda, menyebut League Cup menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk menguji kemampuan menghadapi tim yang berada satu level di atas mereka.

“Harapannya memang bisa main di Aceh, untuk dapat menghibur rakyat Aceh. Ketika drawing berlangsung, saya sedang bersama Presiden Dek Gam di Jakarta, dan Pak Presiden sangat antusias terhadap hasil drawing ini,” kata Ari Nanda, Rabu (7/10), dikutip dari laman resmi I.League.

Persiraja saat ini bersaing di Championship 2026/2027. Karena itu, laga melawan Dewa United dan Persita dinilai dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kemampuan skuad Laskar Rencong ketika menghadapi lawan dari Super League.

Meski berstatus sebagai kompetisi tambahan, Persiraja tidak ingin menjalani League Cup dengan setengah hati. Manajemen memastikan tim tetap mempersiapkan diri secara serius dan berusaha memberikan penampilan terbaik.

“Soal hasil nanti kita lihat, tentu saja kita tetap menganggap League Cup ini sebagai turnamen serius,” tegas Ari.

Persiraja Berharap Bisa Bermain di Aceh

Persiraja juga berharap dapat memainkan pertandingan kandang di Aceh. Dukungan langsung dari masyarakat tentu menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Rencong ketika menghadapi dua klub Super League tersebut.

Namun, rencana itu juga menghadirkan persoalan tersendiri. Ari menyoroti kapasitas Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, yang selama ini menjadi markas Persiraja.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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