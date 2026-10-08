Hadapi Dewa United dan Persita, Persiraja Pasang Target Serius di League Cup 2026/2027

Persiraja Banda Aceh tergabung di Grup C bersama dua klub Super League, Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh menyambut positif hasil drawing League Cup 2026/2027. Laskar Rencong tergabung di Grup C bersama dua klub Super League, Dewa United Banten FC dan Persita Tangerang.
Drawing League Cup 2026/2027 berlangsung di Jakarta, Rabu (7/10). Hasil undian tersebut langsung mendapat respons positif dari manajemen Persiraja.
Pertemuan dengan dua klub kasta tertinggi dinilai bisa menjadi pengalaman berharga sekaligus kesempatan bagi Laskar Rencong untuk mengukur kemampuan skuad.
Wakil Presiden Persiraja, Ari Nanda, menyebut League Cup menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk menguji kemampuan menghadapi tim yang berada satu level di atas mereka.
“Harapannya memang bisa main di Aceh, untuk dapat menghibur rakyat Aceh. Ketika drawing berlangsung, saya sedang bersama Presiden Dek Gam di Jakarta, dan Pak Presiden sangat antusias terhadap hasil drawing ini,” kata Ari Nanda, Rabu (7/10), dikutip dari laman resmi I.League.
Persiraja saat ini bersaing di Championship 2026/2027. Karena itu, laga melawan Dewa United dan Persita dinilai dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kemampuan skuad Laskar Rencong ketika menghadapi lawan dari Super League.
Meski berstatus sebagai kompetisi tambahan, Persiraja tidak ingin menjalani League Cup dengan setengah hati. Manajemen memastikan tim tetap mempersiapkan diri secara serius dan berusaha memberikan penampilan terbaik.
“Soal hasil nanti kita lihat, tentu saja kita tetap menganggap League Cup ini sebagai turnamen serius,” tegas Ari.
Persiraja juga berharap dapat memainkan pertandingan kandang di Aceh. Dukungan langsung dari masyarakat tentu menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Rencong ketika menghadapi dua klub Super League tersebut.
Namun, rencana itu juga menghadirkan persoalan tersendiri. Ari menyoroti kapasitas Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, yang selama ini menjadi markas Persiraja.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022