Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran bakal Menang Tipis

Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan di Persija Training Ground pada Rabu (7/10). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com) JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persija Jakarta pada pekan keempat Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.

Prediksi skor PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Pada musim lalu, PSIM kesulitan menghadapi Persija. Melansir Transfermarkt, Macan Kemayoran menang satu laga dan PSIM bermain imbang pada Maret 2026.

Tim tuan rumah sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemenangan masih belum dirasakan PSIM dalam tiga laga beruntun dengan hasil satu imbang di kandang dan dua kekalahan pada laga tandang.

Berbeda dengan Persija yang datang ke Stadion Sultan Agung dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Shin Tae-yong itu selalu menang dalam tiga laga beruntun.

Hasil positif yang didapatkan Persija sepertinya akan berlanjut saat bertandang ke PSIM. Tim tamu diprediksi menang dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung.

Dari sisi pemain, Dony Tri Pamungkas memastikan persiapan Persija berjalan dengan baik. Para pemain juga dalam kondisi terbaiknya.

"Persiapan kami berjalan dengan sangat baik dan kondisi pemain semuanya siap untuk pertandingan besok (hari ini)," kata Dony Tri Pamungkas yang dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (9/10).