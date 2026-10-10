Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran bakal Menang Tipis

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persija Jakarta pada pekan keempat Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) pukul 15.30 WIB.
Pada musim lalu, PSIM kesulitan menghadapi Persija. Melansir Transfermarkt, Macan Kemayoran menang satu laga dan PSIM bermain imbang pada Maret 2026.
Tim tuan rumah sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemenangan masih belum dirasakan PSIM dalam tiga laga beruntun dengan hasil satu imbang di kandang dan dua kekalahan pada laga tandang.
Berbeda dengan Persija yang datang ke Stadion Sultan Agung dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Shin Tae-yong itu selalu menang dalam tiga laga beruntun.
Hasil positif yang didapatkan Persija sepertinya akan berlanjut saat bertandang ke PSIM. Tim tamu diprediksi menang dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung.
Dari sisi pemain, Dony Tri Pamungkas memastikan persiapan Persija berjalan dengan baik. Para pemain juga dalam kondisi terbaiknya.
"Persiapan kami berjalan dengan sangat baik dan kondisi pemain semuanya siap untuk pertandingan besok (hari ini)," kata Dony Tri Pamungkas yang dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (9/10).
Bek berusia 21 tahun tersebut menilai laga melawan PSIM akan berjalan sulit. Namun, Dony optimistis Persija akan meraih kemenangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022