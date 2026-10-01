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Edi Yulianto
Jumat, 2 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Ambisi Ivan Mamut Bersama Persija Jakarta, Lanjutkan Tren Positif

Ivan Mamut jadi penentu kemenangan Persija Jakarta lawan Persib Bandung. (Ivan Mamut) - Image

Ivan Mamut jadi penentu kemenangan Persija Jakarta lawan Persib Bandung. (Ivan Mamut)

JawaPos.com - Tiga pertandingan, tiga kemenangan. Persija mengawali Super League 2026/2027 dengan catatan sempurna, dan Ivan Mamut menjadi salah satu pemain yang ikut ambil bagian dalam perjalanan tersebut.

Striker asal Kroasia itu memang belum banyak mendapatkan kesempatan bermain sejak awal pertandingan. Namun, ketika dipercaya turun dari bangku cadangan, Ivan mampu memberikan energi tambahan bagi lini depan Macan Kemayoran.

Salah satu kontribusi pentingnya hadir pada pekan kedua ketika Persija menghadapi Persib Bandung. Ivan baru memasuki lapangan pada menit ke-79, tetapi beberapa menit berselang ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Berawal dari Fabio Calonego yang mengirimkan umpan terobosan kepada Stjepan Loncar, Ivan membaca celah di dalam kotak penalti dan segera bergerak menuju area tersebut. Loncar kemudian mengangkat bola ke depan gawang. Ivan menyambutnya dengan sundulan yang menggetarkan gawang Persib sekaligus memastikan Persija meraih kemenangan 2-1.

Pemain berusia 29 tahun itu kembali dipercaya tampil sebagai pemain pengganti saat Persija menghadapi Java United FC. Masuk pada menit ke-77, Ivan turut menjaga intensitas serangan hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Bagi Ivan, kepercayaan yang diberikan pelatih menjadi kesempatan yang selalu ingin dimanfaatkannya. Ia pun berusaha memberikan kontribusi maksimal setiap kali berada di lapangan.

“Saya berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya setiap menit saat berada di lapangan. Terkadang performa saya lebih baik, terkadang kurang maksimal, namun saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Gol kemenangan dalam laga derby (vs Persib) itu sangat berarti bagi saya, terutama karena gol tersebut tercipta di menit-menit akhir dan memicu euforia luar biasa di stadion,” kata Ivan.

Kontribusi tersebut turut melengkapi awal musim Persija yang berjalan positif. Sebelum menaklukkan Persib dan Java United FC, Macan Kemayoran lebih dahulu membawa pulang tiga poin dari markas Borneo FC dengan kemenangan 1-0.

Ivan menilai catatan sempurna tersebut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh elemen tim. Baginya, tiga kemenangan awal menjadi pijakan untuk terus menjaga standar permainan pada laga-laga berikutnya.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id
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