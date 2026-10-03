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Andika Rachmansyah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Persija Jakarta Lakoni Lima Pertandingan Oktober 2026, Berikut Rintangan Raih Poin

Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan koleksi sembilan poin. Kini, lima pertandingan menghadang pada Oktober 2026. (Persija)

JawaPos.com - Perjuangan Persija Jakarta pada kompetisi Super League 2026/2027 akan kembali berlanjut. Pada periode Oktober ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu bakal melakoni lima pertandingan.

Persija Jakarta memulai musim dengan manis. Tim polesan Shin Tae-yong itu menyapu bersih tiga laga pekan awal dengan hasil kemenangan. Catatan positif itu membuat Macan Kemayoran kini menduduki posisi ketiga dengan koleksi sembilan poin.

Konsistensi Persija Jakarta akan kembali diuji setelah jeda internasional periode September-Oktober 2026. Macan Kemayoran juga bakal dihadapkan dengan jadwal kompetisi padat dengan memainkan lima laga pada bulan ini.

PSIM Yogyakarta akan menjadi ujian pertama Persija Jakarta pada Oktober 2026. Pada laga pekan keempat Super League 2026/2027 itu, Macan Kemayoran akan bertandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) mendatang.

Setelah itu, Macan Kemayoran akan kembali memainkan laga tandangnya di pekan kelima. Persija Jakarta bakal menghadapi tetangganya, yakni Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena pada Sabtu (17/10).

Setelah dua laga tandang, Persija Jakarta akan menjalani laga kandangnya dengan menjamu Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu (21/10). Laga ini menjadi salah satu big match pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Kemudian pada pekan ketujuh, Persija Jakarta kembali memainkan laga kandang. Mereka akan menjamu tim asal Jawa Timur lainnya, yakni Persik Kediri yang dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (26/10).

Menutup laga Oktober ini, Persija Jakarta akan menantang sang pemuncak klasemen saat ini, yaitu Dewa United. Macan Kemayoran bakal bertandang ke Banten Internasional Stadium, Serang, Banten, pada Sabtu (31/10).

Lima pertandingan tersebut menjadi rintangan berat bagi Persija Jakarta. Pasalnya, mereka memainkan lima pertandingan dalam kurang lebih tiga pekan. Pelatih Shin Tae-yong wajib menjaga fisik anak asuhnya agar selalu siap menjalani pertandingan.

Yang pasti, Persija Jakarta wajib menyapu bersih kelima laga tersebut dengan kemenangan. Dengan tambahan tiga poin di setiap laganya, Macan Kemayoran dipastikan bakal terus nangkring di papan atas, bahkan berpeluang naik ke posisi teratas.

Berikut Jadwal Lengkap Persija Jakarta Oktober 2026:

10 Oktober 2026:

Editor: Edi Yulianto
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