Persija Jakarta Hadapi 5 Laga dalam 22 Hari, Shin Tae-yong Soroti Kebugaran Pemain

JawaPos.com - Persija Jakarta bakal menghadapi periode padat pada Oktober 2026. Dalam rentang 22 hari, Macan Kemayoran dijadwalkan menjalani lima pertandingan BRI Super League 2026/27.

Rangkaian laga tersebut dimulai dengan dua pertandingan tandang.

Persija lebih dulu bertamu ke markas PSIM Yogyakarta pada 10 Oktober, kemudian melanjutkan perjalanan ke kandang Persita pada 17 Oktober.

Setelah itu, Persija akan kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Arema FC menjadi lawan yang dihadapi pada 21 Oktober, sebelum Macan Kemayoran kembali turun menghadapi Persik pada 26 Oktober.

Jadwal padat tersebut kemudian ditutup dengan pertandingan tandang melawan Dewa United Banten FC pada 31 Oktober.

Dengan jarak pertandingan yang cukup rapat, kondisi fisik pemain menjadi perhatian penting bagi Persija.

Shin Tae-yong dituntut mampu menjaga kebugaran skuad agar performa tim tetap stabil sepanjang periode tersebut.