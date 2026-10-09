Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.52 WIB

Persiraja Targetkan Curi Poin di Kandang PSIS, M. Ridwan Soroti Finishing dan Mental Pemain

M. Ridwan, pelatih baru Persiraja. (Dok. I.League) - Image

M. Ridwan, pelatih baru Persiraja. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh datang ke Stadion Jatidiri, Semarang, dengan target menghentikan tren positif PSIS Semarang pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27, Jumat (9/10) malam.

Laskar Rencong membidik tiga poin meski harus menghadapi tuan rumah yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi.

Pelatih Persiraja, M. Ridwan, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik setelah menghadapi Sumsel United pada pertandingan sebelumnya.

Ia menyadari PSIS bukan lawan yang mudah, terlebih tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu sedang menunjukkan performa positif.

Meski demikian, Ridwan menegaskan Persiraja tidak datang ke Semarang sekadar untuk bertahan atau mencari hasil imbang. Tim asal Aceh tersebut ingin membawa pulang kemenangan dari Jatidiri.

"Alhamdulillah, kita sudah melakukan persiapan pasca pertandingan terakhir di kandang. Kita tahu juga PSIS ada dalam tren yang positif, tetapi kita sudah melakukan persiapan dengan sangat baik," kata Ridwan.

"Kalau kita datang ke sini, tentunya dalam upaya untuk bisa mengambil tiga poin," lanjutnya.

Dalam persiapan menghadapi PSIS, Ridwan menyoroti dua aspek yang perlu dibenahi oleh anak asuhnya. Salah satunya adalah penyelesaian akhir atau finishing.

Pada pertandingan melawan Sumsel United, Persiraja sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi PSIS vs Persiraja: Mahesa Jenar Incar Kemenangan, Laskar Rencong Berburu Poin Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSIS vs Persiraja: Mahesa Jenar Incar Kemenangan, Laskar Rencong Berburu Poin Perdana

Jumat, 9 Oktober 2026 | 19.53 WIB

Kerasnya Liga Indonesia Kasta Kedua, Baru 4 Pekan 2 Pelatih Tumbang - Image
Sepak Bola Indonesia

Kerasnya Liga Indonesia Kasta Kedua, Baru 4 Pekan 2 Pelatih Tumbang

Selasa, 6 Oktober 2026 | 01.09 WIB

Persiraja Optimistis Rebut Kemenangan Perdana atas Sumsel United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persiraja Optimistis Rebut Kemenangan Perdana atas Sumsel United

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore