Persiraja Targetkan Curi Poin di Kandang PSIS, M. Ridwan Soroti Finishing dan Mental Pemain

M. Ridwan, pelatih baru Persiraja. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh datang ke Stadion Jatidiri, Semarang, dengan target menghentikan tren positif PSIS Semarang pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27, Jumat (9/10) malam.
Laskar Rencong membidik tiga poin meski harus menghadapi tuan rumah yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi.
Pelatih Persiraja, M. Ridwan, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik setelah menghadapi Sumsel United pada pertandingan sebelumnya.
Ia menyadari PSIS bukan lawan yang mudah, terlebih tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu sedang menunjukkan performa positif.
Meski demikian, Ridwan menegaskan Persiraja tidak datang ke Semarang sekadar untuk bertahan atau mencari hasil imbang. Tim asal Aceh tersebut ingin membawa pulang kemenangan dari Jatidiri.
"Alhamdulillah, kita sudah melakukan persiapan pasca pertandingan terakhir di kandang. Kita tahu juga PSIS ada dalam tren yang positif, tetapi kita sudah melakukan persiapan dengan sangat baik," kata Ridwan.
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"Kalau kita datang ke sini, tentunya dalam upaya untuk bisa mengambil tiga poin," lanjutnya.
Dalam persiapan menghadapi PSIS, Ridwan menyoroti dua aspek yang perlu dibenahi oleh anak asuhnya. Salah satunya adalah penyelesaian akhir atau finishing.
Pada pertandingan melawan Sumsel United, Persiraja sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang.
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