Duel Pemain Kunci Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya pada Laga Lanjutan Super League

Penyerang Persebaya Alex Martins. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya bakal bertamu ke markas Isenmulang FC di pekan keempat Super League.
Kedua tim akan saling mengalahkan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.
Ada tiga duel pemain kunci di laga Isenmulang FC melawan Persebaya Surabaya. Siapa sajakah pemain yang diprediksi akan terlibat duet sengit di laga malam nanti? Baca terus artikel ini.
Penyerang andalan Isenmulang, Adilson Silva selalu diandalkan di lini depan dalam dua laga terakhir. Meski selalu menjadi starter, dia belum mencetak gol hingga pekan ketiga.
Pemain asal Portugal itu memang belum menunjukkan ketajamannya.
Dari statistik permainannya yang dilansir I League, Adilson hanya melepaskan dua tendangan yang salah satunya tepat sasaran.
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Untuk meredam ketajaman Adilson, bek Persebaya Yuran Fernandes adalah pemain yang paling tepat.
Dalam tiga laga beruntun, dia selalu menjadi andalan Bernardo Tavares.
Statistik bertahan bek 31 tahun tersebut juga sangat apik.
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