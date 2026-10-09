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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Persebaya di Super League: Green Force Borong Gol di Bandar Lampung

Prediksi Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya pada pekan keempat Super League 2026/2027, Jumat (9/10/2026), di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Isenmulang FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026).

Green Force diprediksi menang dengan skor 2-0 karena memiliki modal lebih baik, sementara tuan rumah sedang terpuruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun dan kebobolan 10 gol.

Pertandingan Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung melalui Indosiar serta Vidio.

Meski belum menunjukkan performa paling meyakinkan, tim besutan Bernardo Tavares memiliki peluang besar memanfaatkan rapuhnya pertahanan lawan untuk membawa pulang tiga poin.

Isenmulang FC datang dengan sejumlah persoalan, terutama dalam menjaga pertahanan dan membangun serangan yang efektif.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan konsistensi permainan setelah mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan pertama.

Mengapa Isenmulang FC Tidak Diuntungkan Status Tuan Rumah?

Isenmulang FC menghadapi tantangan tersendiri karena pertandingan melawan Persebaya Surabaya digelar jauh dari wilayah Kalimantan Tengah.

Bermain di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, membuat pasukan Mundari Karya berpotensi kehilangan keuntungan berupa dukungan langsung dari mayoritas suporter mereka.

Situasi tersebut bisa menjadi kendala bagi Isenmulang FC yang membutuhkan dorongan mental untuk bangkit setelah tiga kekalahan berturut-turut.

Tanpa dukungan suporter yang memadai, mereka harus mengandalkan kedisiplinan taktik dan efektivitas permainan untuk menghadapi tekanan Green Force.

Dari sisi pengalaman, Persebaya Surabaya justru sudah pernah bermain di Stadion Sumpah Pemuda pada awal musim ini.

Editor: Edi Yulianto
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