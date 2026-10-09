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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.42 WIB

Ernando Ari Bidik 3 Poin di Lampung, Persebaya Surabaya Tak Mau Kecolongan Lagi

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi bertekad membawa Green Force meraih tiga poin saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung. (Persebaya) - Image

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi bertekad membawa Green Force meraih tiga poin saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Kiper Ernando Ari Sutaryadi bertekad membawa Green Force pulang dengan tiga poin setelah hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC pada pertandingan sebelumnya menjadi pengingat pentingnya menjaga konsentrasi hingga peluit akhir.

Kemenangan yang sempat berada di depan mata masih membekas di benak Ernando Ari Sutaryadi.

Kiper yang akrab disapa Nando itu ingin menjadikan pengalaman pahit tersebut sebagai motivasi tambahan untuk membantu Persebaya Surabaya meraih hasil maksimal di kandang lawan.

Jelang pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC, Nando menilai persiapan tim berjalan positif setelah kompetisi memasuki jeda FIFA Matchday.

Waktu istirahat dimanfaatkan para pemain untuk memulihkan kondisi sekaligus menjalani program latihan dari tim pelatih.

“Persiapan setelah jeda FIFA berjalan sangat baik. Para pemain juga sangat antusias kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan besok,” ucap Ernando dalam sesi konferensi pers, Kamis (8/10/2026).

Bagi Nando, kesiapan menghadapi pertandingan bukan hanya soal kondisi fisik, melainkan juga kemampuan menjalankan instruksi pelatih secara konsisten.

Persebaya Surabaya membutuhkan performa yang lebih solid agar kegagalan mempertahankan keunggulan pada laga sebelumnya tidak kembali terulang.

Editor: Edi Yulianto
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