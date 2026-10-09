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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Bernardo Tavares Bongkar Bahaya Isenmulang FC, Persebaya Surabaya Wajib Cerdik demi Curi 3 Poin

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Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya tampil cerdik dan menjaga fokus saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC demi memburu tiga poin di Lampung. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus tampil lebih cerdik saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Pelatih Bernardo Tavares memperingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan yang kini berada di dasar klasemen sementara, terutama karena Isenmulang mampu menciptakan banyak peluang dan memiliki semangat tinggi untuk bangkit.

Pesan tegas pelatih asal Portugal itu menjadi perhatian penting bagi Green Force menjelang pertandingan yang berpotensi berlangsung ketat.

Persebaya Surabaya membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum setelah melewati tiga pertandingan awal musim.

Tavares tidak ingin para pemainnya terpaku pada posisi Isenmulang di papan klasemen.

Menurutnya, kekuatan sebuah tim tidak bisa dinilai hanya berdasarkan hasil pertandingan sebelumnya karena situasi di lapangan dapat menghadirkan tantangan berbeda.

Dalam sesi konferensi pers, Kamis (8/10/2026), Tavares mengungkapkan hasil analisisnya terhadap permainan calon lawan.

Ia melihat Isenmulang memiliki kemampuan menyerang yang cukup berbahaya, terutama berdasarkan penampilan mereka dalam dua pertandingan terakhir.

Editor: Edi Yulianto
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