Persik Kediri Pede Hadapi Madura United, Kiko Carneiro: Kami Ingin Berjuang Raih 3 Poin

Persik Kediri siap menghadapi Madura United dengan target tiga poin di Stadion Brawijaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri dalam kondisi siap menghadapi Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27.
Laga Derby Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10).
Kapten Persik Kediri, Kiko Carneiro, menyebut persiapan tim berjalan dengan baik. Para pemain dinilai semakin siap setelah menjalani latihan secara optimal selama jeda kompetisi.
Menurut bek asal Portugal itu, perkembangan Persik tidak hanya terlihat dari sisi permainan tim, tetapi juga kualitas individu setiap pemain. Kondisi tersebut membuat kepercayaan diri skuad Macan Putih semakin meningkat menjelang pertandingan.
"Kami berlatih sangat optimal selama libur kompetisi lalu. Tiap pekan selalu ada peningkatan kualitas secara individu dan tim. Minggu ini saya rasa jadi puncak kesiapan kami menghadapi Madura United," ujar Kiko.
Selain persiapan di lapangan, suasana di dalam tim juga menjadi salah satu modal Persik. Kiko mengatakan hubungan antarpemain semakin harmonis karena kondisi skuad yang saat ini dipenuhi energi positif.
"Suasana dan semangat tim sangat bagus. Semua pemain merasa senang. Ini membuat hubungan antarpemain makin harmonis. Ini juga modal baik untuk pertandingan besok," katanya.
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Kiko juga memastikan tim sudah mendapatkan gambaran jelas mengenai apa yang harus dilakukan saat menghadapi Madura United. Persiapan teknis dan taktis yang dirancang pelatih Marcos Reina disebut sudah dilakukan secara detail.
"Persiapan teknis dan taktis sudah matang. Kami tak sabar menunggu pertandingan besok. Jadi semua pemain tahu pasti, apa yang harus dilakukan di pertandingan," tutur pemain berusia 26 tahun tersebut.
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