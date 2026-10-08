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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.07 WIB

Arema FC Tak Anggap Remeh League Cup 2026/27, Target Melangkah Sejauh Mungkin

Latihan skuad Arema FC jelang laga lawan Bhayangkara FC, usai libur jeda internasional. (Istimewa) - Image

Latihan skuad Arema FC jelang laga lawan Bhayangkara FC, usai libur jeda internasional. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC sudah mengetahui calon lawan yang akan dihadapi pada fase grup League Cup 2026/27.

Berdasarkan hasil drawing, Singo Edan tergabung di Grup L Zona Timur bersama RANS Nusantara FC dan Isenmulang Kalteng FC.

Hasil undian tersebut menjadi langkah awal bagi Arema FC untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di League Cup.

Meski hanya berisi tiga tim, persaingan diprediksi tetap berjalan ketat karena setiap pertandingan akan sangat menentukan peluang untuk lolos ke fase berikutnya.

League Cup 2026/27 menggunakan format dua pertandingan pada babak grup.

Setiap tim akan mendapatkan kesempatan satu kali bermain sebagai tuan rumah dan satu kali menjalani laga tandang.

Dengan format tersebut, tidak banyak ruang bagi setiap tim untuk melakukan kesalahan.

Hasil dari dua pertandingan yang dimainkan akan menjadi penentu utama dalam perebutan tiket menuju babak selanjutnya.

Head of Public Relations & Marcomm Arema FC, Munif Wakid, menilai format tersebut cukup ideal karena memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.

Editor: Banu Adikara
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