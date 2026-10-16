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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.07 WIB

League Cup 2026/27 Jadi Peluang Emas Pemain, Irfan Jaya Ungkap Alasan Kompetisi Ini Menarik

Irfan Jaya mengaku siap menghadapi Persib Bandung setelah menjalani pramusim sekitar dua bulan. Bali United ingin mengukur perkembangan tim. (Bali United) - Image

Irfan Jaya mengaku siap menghadapi Persib Bandung setelah menjalani pramusim sekitar dua bulan. Bali United ingin mengukur perkembangan tim. (Bali United)

JawaPos.com - Kehadiran League Cup 2026/27 menjadi angin segar bagi pemain yang selama ini kesulitan mendapatkan menit bermain.

Turnamen yang mempertemukan klub dari BRI Super League dan Pegadaian Championship itu diharapkan bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Pemain Bali United FC, Irfan Jaya, menyambut positif kehadiran kompetisi baru tersebut.

Menurutnya, tambahan turnamen akan memberikan keuntungan bagi pemain maupun tim, terutama karena jadwal pertandingan pada musim ini semakin padat.

"Ya, kalau dari saya, dengan adanya kompetisi elit ini, bagus juga buat pemain dan juga pastinya tim. Kita sekarang sudah mulai banyak pertandingan juga," ujar mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut.

League Cup 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Sebanyak 38 klub dari dua kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung di tengah kompetisi BRI Super League 2026/27.

Berbeda dari liga reguler, League Cup mempertemukan tim dari dua kasta dalam satu kompetisi.

Format tersebut membuat klub memiliki kesempatan menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi para pemain.

Editor: Banu Adikara
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