League Cup 2026/27 Jadi Peluang Emas Pemain, Irfan Jaya Ungkap Alasan Kompetisi Ini Menarik

Irfan Jaya mengaku siap menghadapi Persib Bandung setelah menjalani pramusim sekitar dua bulan. Bali United ingin mengukur perkembangan tim. (Bali United)
JawaPos.com - Kehadiran League Cup 2026/27 menjadi angin segar bagi pemain yang selama ini kesulitan mendapatkan menit bermain.
Turnamen yang mempertemukan klub dari BRI Super League dan Pegadaian Championship itu diharapkan bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Pemain Bali United FC, Irfan Jaya, menyambut positif kehadiran kompetisi baru tersebut.
Baca Juga:Prediksi Java United vs Bali United di BRI Super League: Misi Tuan Rumah Jaga Momentum Kemenangan
Menurutnya, tambahan turnamen akan memberikan keuntungan bagi pemain maupun tim, terutama karena jadwal pertandingan pada musim ini semakin padat.
"Ya, kalau dari saya, dengan adanya kompetisi elit ini, bagus juga buat pemain dan juga pastinya tim. Kita sekarang sudah mulai banyak pertandingan juga," ujar mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut.
League Cup 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.
Sebanyak 38 klub dari dua kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung di tengah kompetisi BRI Super League 2026/27.
Berbeda dari liga reguler, League Cup mempertemukan tim dari dua kasta dalam satu kompetisi.
Format tersebut membuat klub memiliki kesempatan menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi para pemain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022