Targetnya Tak Main-main! Arema FC Siap Hadapi Persaingan Grup L League Cup 2026/2027

Arema FC bersiap menghadapi persaingan Grup L League Cup 2026/2027 bersama RANS Nusantara FC dan Isenmulang Kalteng FC. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC tergabung di Grup L Zona Timur League Cup 2026/2027 bersama RANS Nusantara FC dan Isenmulang Kalteng FC, dengan target melangkah sejauh mungkin.
Hasil drawing tersebut membuat Arema FC harus menyiapkan strategi matang karena setiap tim hanya memainkan dua pertandingan, masing-masing sekali kandang dan tandang, untuk menentukan peluang lolos ke fase berikutnya.
Arema FC tidak ingin hasil drawing hanya dipandang sebagai penentuan lawan di babak grup. Klub asal Malang tersebut langsung melihat format kompetisi sebagai tantangan yang membutuhkan kesiapan maksimal sejak pertandingan pertama.
Format League Cup 2026/2027 membuat setiap klub di fase grup hanya menjalani dua pertandingan. Setiap tim mendapat kesempatan satu kali bermain sebagai tuan rumah dan satu kali melakoni pertandingan tandang.
Kondisi tersebut membuat setiap laga memiliki nilai penting bagi Arema FC. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan juga sangat terbatas karena hasil dari dua pertandingan akan memberikan pengaruh besar terhadap peluang masing-masing tim untuk melanjutkan perjalanan di turnamen.
Arema FC menilai format satu kali kandang dan satu kali tandang memberikan kesempatan yang relatif seimbang bagi seluruh peserta League Cup 2026/2027. Head of Public Relations & Marcomm Arema FC, Munif Wakid, menyebut format tersebut ideal dan adil bagi semua tim.
"Kami sudah menerima hasil drawing League Cup 2026/27. Terkait format satu kali home dan satu kali away, kami menilai ini format yang ideal dan adil bagi semua tim," ujar Munif Wakid.
Dengan hanya memiliki dua pertandingan, Arema FC dituntut mampu memaksimalkan setiap kesempatan yang tersedia. Laga kandang menjadi momentum untuk mengamankan hasil positif di hadapan suporter, sedangkan pertandingan tandang akan menguji kemampuan tim menghadapi tekanan di markas lawan.
Situasi itu membuat persiapan tidak bisa dilakukan secara biasa saja. Arema FC perlu memastikan kesiapan tim dari sisi permainan sekaligus menjaga konsistensi agar tidak kehilangan poin penting dalam persaingan Grup L Zona Timur.
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