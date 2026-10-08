Persela Berpotensi Bikin Kejutan di League Cup, Bima Sakti Tetap Fokus Promosi

JawaPos.com - Persela Lamongan menjadi salah satu tim Championship 2026/2027 yang berpotensi membuat kejutan di League Cup 2026/2027. Pengalaman menghadapi tim-tim Super League 2026/2027 menjadi modal penting bagi Laskar Joko Tingkir untuk bersaing di kompetisi tersebut.

Pada League Cup 2026/2027, Persela tergabung di Grup I Zona Timur 2. Mereka akan menghadapi dua klub yang bermain di kasta tertinggi, yakni Madura United FC dan Persijap Jepara.

Pelatih Persela, Bima Sakti, tidak menganggap pertemuan dengan dua tim Super League tersebut sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, mantan pelatih Timnas Indonesia U-16 itu melihatnya sebagai tantangan sekaligus kesempatan bagi anak asuhnya untuk mengukur kemampuan tim.

Bima Sakti Tetap Fokus pada Championship Meski berpeluang tampil kompetitif di League Cup, target utama Persela tetap tidak berubah. Laskar Joko Tingkir ingin berusaha meraih tiket promosi ke Super League melalui Championship 2026/2027.

"Yang pasti kami fokus tetap di kompetisi Championship 2026/2027," ujar Bima dikutip dari laman resmi I.League. Bima juga menilai Persela tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan di League Cup.

Salah satu faktor yang membuat persaingan menjadi lebih terbuka adalah regulasi turnamen yang membatasi setiap tim hanya boleh memainkan maksimal tiga pemain asing. Dengan aturan tersebut, Bima menilai kekuatan tim-tim peserta menjadi lebih berimbang.

Karena itu, Persela akan berusaha mempersiapkan skuad sebaik mungkin sebelum menjalani pertandingan.

"Jadi saya pikir ya fair saja. Yang paling penting kami persiapkan tim dengan baik," jelasnya.

League Cup Jadi Kesempatan Pemain Persela League Cup 2026/2027 juga akan dimanfaatkan Bima untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di Championship.