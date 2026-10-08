Borneo FC Curi Poin di Kandang Buriram, Mauro Jeronimo Puji Penampilan Kadu Monteiro

Persib Bandung dan Borneo FC langsung tampil di perempat final League Cup 2026/2027 setelah berstatus juara dan runner-up Super League musim lalu. (Persib)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship 2026/27 dengan hasil positif.
Pesut Etam berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan tuan rumah Buriram United dengan skor 0-0 di Chang Arena, Buriram, Thailand, Rabu (7/10) malam.
Hasil imbang tersebut tidak lepas dari penampilan solid lini belakang Borneo FC.
Salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus dari pelatih Mauro Jeronimo adalah penjaga gawang Kadu Monteiro.
Kiper asal Borneo FC itu tampil tenang sepanjang pertandingan dan beberapa kali mampu mengantisipasi ancaman yang datang dari skema serangan Buriram.
Mauro menilai Kadu punya peran penting, terutama dalam mengamankan area tiang jauh.
"Ya, dia tampil sangat bagus, begitu juga dengan pemain lini belakang. Dia sangat tenang dan mampu mengontrol area tiang kedua dengan baik," ujar Mauro dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Menurut Mauro, timnya memang sudah mempersiapkan diri menghadapi pola serangan Buriram. Wakil Thailand tersebut dikenal sering memanfaatkan bola mati maupun umpan silang untuk mengarahkan bola ke tiang jauh.
Situasi itu menjadi perhatian Borneo FC karena sebagian besar pemain mereka memiliki postur di bawah 175 sentimeter. Hanya dua bek tengah yang memiliki postur lebih tinggi.
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