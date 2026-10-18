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Senin, 19 Oktober 2026 | 00.26 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Yangon United: Kondisi Empat Pemain Jadi Sorotan

Pesut Etam memiliki banyak opsi pemain untuk menghadapi wakil Myanmar tersebut. Namun, Mauro Jeronimo masih memantau kondisi skuad sebelum menentukan komposisi terbaik. (Dok. Juan Felipe Villa) - Image

Pesut Etam memiliki banyak opsi pemain untuk menghadapi wakil Myanmar tersebut. Namun, Mauro Jeronimo masih memantau kondisi skuad sebelum menentukan komposisi terbaik. (Dok. Juan Felipe Villa)

JawaPos.com – Borneo FC membidik kemenangan saat menjamu Yangon United pada laga perdana AFC Challenge League (ACGL) di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10/2026) malam. Pelatih Mauro Jeronimo masih menyiapkan komposisi terbaik di tengah kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya bugar.

Pelatih asal Portugal itu memimpin sesi latihan di Borneo Training Ground, Samarinda, Jumat (16/10/2026) sore. Dia memiliki banyak opsi pemain, termasuk karena tidak adanya batasan kuota pemain asing dalam turnamen tersebut.

Namun, kondisi fisik skuad menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagian pemain baru menjalani tur ke Thailand dan bertandang ke markas Java United.

"Ini adalah turnamen pertama Borneo FC, tentunya kami menginginkan hasil positif di kandang sendiri," ungkap Mauro dilansir Kaltim Post. 

Terkait kemungkinan menurunkan seluruh pemain asing, Mauro belum ingin mengambil keputusan terlalu dini. Dia memilih menunggu perkembangan kondisi tim hingga mendekati pertandingan.

"Kita lihat sampai beberapa jam sebelum pertandingan baru kami akan tentukan siapa yang akan bermain nanti," ucap dia.

Mauro juga bersyukur Borneo FC memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengantisipasi kondisi pemain yang cedera.

Pada sesi latihan Jumat (16/10/2026), empat pemain terlihat menjalani latihan dengan pendampingan fisioterapis, yakni Caxambu, Varanda, Moussa Diarra, dan Dika Kuswardani.

Berharap Dukungan Penuh Suporter

Selain menyiapkan strategi dan komposisi pemain, Borneo FC berharap mendapat dukungan penuh dari suporter saat menghadapi Yangon United. Mauro menilai kehadiran pendukung di Stadion Segiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Bermain di kandang sendiri pada hari libur diharapkan bisa menarik banyak penonton. Mauro ingin atmosfer Stadion Segiri membantu Pesut Etam meraih hasil maksimal dalam pertandingan pembuka tersebut.

Editor: Hendra
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Sumber: Kaltim Post
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