Persija Menang 3 Kali Beruntun, Shin Tae-yong Minta Pemain Tak Cepat Puas

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan catatan sempurna. Macan Kemayoran meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan yang sudah dijalani.

Namun, torehan tersebut belum membuat Shin Tae-yong puas. Pelatih Persija Jakarta itu justru meminta anak asuhnya tetap menjaga standar permainan dan tidak terlena dengan hasil yang telah diraih.

Menurut Shin, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda. Karena itu, persiapan dan konsistensi menjadi hal penting yang harus terus dijaga Persija sepanjang musim.

Persija Sapu Bersih Tiga Pertandingan Persija mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC. Setelah itu, Macan Kemayoran kembali meraih hasil positif ketika menghadapi Persib Bandung dengan skor 2-1. Kemenangan ketiga didapat Persija saat menghadapi Java United FC. Tim ibu kota menang tipis 1-0 dalam pertandingan tersebut.

Tiga kemenangan itu menjadi catatan menarik karena Persija menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas. Persib merupakan juara musim lalu, sedangkan Borneo FC mengakhiri kompetisi di posisi runner-up.

Sementara itu, Java United FC, yang sebelumnya bernama Malut United, finis di peringkat keempat pada musim lalu.

Meski memiliki catatan impresif, Shin Tae-yong tidak ingin hasil tersebut menjadi beban bagi Persija. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa dirinya masih memiliki motivasi besar untuk membawa tim terus berkembang.

“Sama sekali tidak ada tekanan. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik seperti yang biasa kami lakukan. Saya masih lapar (termotivasi),” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi I.League.

Shin Tae-yong Minta Persija Tetap Konsisten Shin menyadari perjalanan Persija pada musim ini masih panjang. Karena itu, ia meminta para pemain tetap fokus dan siap menghadapi berbagai situasi yang muncul dalam pertandingan.