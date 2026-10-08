Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

Johor Darul Ta'zim (JDT) akan mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026/2027 dengan menjamu Preah Khan Reach Svay Rieng. (Dok. Instagram/@officialjohor)
JawaPos.com - Johor Darul Ta'zim (JDT) akan mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026/2027 dengan menjamu Preah Khan Reach Svay Rieng.
Pertandingan matchday pertama Grup B tersebut berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim, Kamis (8/10/2026) malam WIB.
Laga JDT vs Svay Rieng dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk langsung menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.
JDT datang dengan modal sangat meyakinkan. Tim asal Malaysia itu sedang berada dalam performa terbaik setelah meraih lima kemenangan beruntun di Liga Super Malaysia.
Dalam periode tersebut, JDT tampil sangat produktif dengan mencetak 25 gol dan belum sekalipun kebobolan.
Catatan itu menunjukkan kekuatan JDT ketika tampil di kompetisi domestik. Produktivitas lini depan mereka berjalan beriringan dengan pertahanan yang sulit ditembus.
Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman serius bagi Svay Rieng yang harus bermain di kandang lawan.
Meski demikian, JDT tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
Svay Rieng memiliki pengalaman menghadapi tim berjuluk Harimau Selatan tersebut. Pertemuan terakhir kedua tim pada Desember 2025 bahkan berakhir dengan skor 2-2.
Dalam pertandingan tersebut, Svay Rieng sempat unggul dua gol sebelum JDT bangkit dan menyamakan kedudukan.
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