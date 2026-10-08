Kendal Tornado Hadapi Persebaya dan PSBS Biak di League Cup, Ini Respon Stefan Keeltjes

JawaPos.com – Kendal Tornado FC mendapatkan lawan yang cukup menantang pada League Cup 2026/2027. Hasil drawing yang berlangsung di Jakarta, Rabu (7/10/2026), menempatkan Laskar Badai Pantura di Grup G Zona Timur 1 bersama Persebaya Surabaya dan PSBS Biak.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyambut hasil undian tersebut dengan antusias. Menurutnya, siapa pun lawan yang dihadapi tetap harus dipersiapkan dengan serius oleh timnya.

“Dari kami mau bertemu siapapun akan siapkan dengan baik. Jadi kami akan berusaha menampilkan yang terbaik di League Cup nanti,” kata Stefan setelah memimpin latihan di Charlie Training Center, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (7/10/2026), dikutip dari keterangan resmi tim.

Kendal Tornado FC Termotivasi Hadapi Persebaya Pertemuan dengan Persebaya menjadi salah satu laga yang paling menarik perhatian. Selain dikenal sebagai salah satu klub besar Indonesia, Persebaya juga memiliki materi pemain berkualitas dan ditangani pelatih Bernardo Tavares.

Stefan menilai duel tersebut justru bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Kendal Tornado FC. Apalagi, dirinya memiliki pengalaman pernah memperkuat Persebaya ketika masih aktif sebagai pemain.

“Tentu bertemu mereka jadi motivasi kami dan pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan nanti,” ujarnya.

Stefan Keeltjes Siapkan Rotasi Pemain Di tengah jadwal kompetisi yang semakin padat, rotasi pemain juga menjadi perhatian Stefan. Ia memastikan seluruh pemain yang sudah dikontrak Kendal Tornado FC memiliki kesempatan untuk tampil. Menurutnya, para pemain tidak direkrut hanya untuk menjadi pelengkap dalam latihan.

Karena itu, rotasi akan dilakukan untuk menjaga kondisi fisik sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada seluruh anggota skuad.

“Dari awal kami sampaikan bahwa pemain Kendal Tornado yang dikontrak itu bukan untuk menjadi pemain cadangan atau pelengkap di latihan. Semua punya kesempatan bermain. Kami akan merotasi pemain untuk menjaga kebugaran,” jelasnya.

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