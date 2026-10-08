Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Ini Pesan Ole Romeny untuk Anak-anak

JawaPos.com - Ole Romeny memberikan pesan kepada anak-anak setelah membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Penyerang tersebut ingin keberhasilan itu menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Melalui media sosial, Ole Romeny menuliskan pesan motivasi kepada anak-anak Indonesia. Penyerang berusia 26 tahun itu mengajak mereka untuk terus bekerja keras dalam mengejar impian masing-masing.

"Jadikan kejuaraan ini alasan untuk bermimpi, percaya, dan bertindak. Apa pun yang terjadi, tetaplah tegakkan kepala dan teruslah bekerja keras. Kalian adalah masa depan. Kami percaya padamu," tulis Ole Romeny di Instagram dengan unggahan foto anak-anak berbaju Timnas Indonesia, Kamis (8/10).

Performa Ole Romeny di FIFA ASEAN Cup 2026 Sepanjang FIFA ASEAN Cup 2026, Ole Romeny menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia.

Pelatih John Herdman selalu memainkan penyerang 26 tahun tersebut sebagai starter hingga laga final melawan Thailand.

Ole mencetak satu gol dalam pertandingan melawan Singapura melalui tendangan penalti. Ia juga berkontribusi dalam proses terciptanya gol-gol Timnas Indonesia dengan mencatatkan empat assist.

Secara statistik, Ole juga menunjukkan kontribusi penting di lini depan. Melansir Lapang Bola, penyerang Fortuna Sittard tersebut melepaskan 15 tembakan dan menciptakan delapan peluang.

Performa tersebut menunjukkan peran Ole dalam membantu permainan ofensif Timnas Indonesia sepanjang turnamen.

Sikap pantang menyerah yang ditunjukkannya di lapangan juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi anak-anak Indonesia untuk terus mengejar impian mereka.