Madura United Hadapi Persijap dan Persela di League Cup, Target Tinggi Dipasang

JawaPos.com - Madura United langsung memasang target tinggi setelah mengetahui hasil drawing League Cup 2026/27. Laskar Sape Kerrab tergabung di Grup I Zona Timur 1 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan.

Drawing League Cup 2026/27 digelar pada Rabu (7/10). Fase penyisihan grup dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Madura United memiliki catatan pertemuan dengan Persijap Jepara pada musim ini. Kedua tim sudah berhadapan pada pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9).

Saat itu, Madura United berhasil mengamankan kemenangan 2-0. Dua gol Laskar Sape Kerrab diborong Dimitar Mitkov yang tampil sebagai pembeda dalam pertandingan tersebut.

Sementara itu, Persela Lamongan menjadi lawan yang belum pernah dihadapi Madura United pada musim 2026/27. Kedua tim belum bertemu dalam pertandingan resmi maupun laga uji coba sepanjang musim ini.

Madura United Tetap Waspadai Persijap dan Persela Meski memiliki pengalaman menghadapi Persijap, Madura United tidak ingin memandang sebelah mata kedua calon lawannya. Manajer tim, Umar Wachdin, menilai persaingan di Grup I tetap akan berlangsung ketat.

Menurutnya, Persijap dan Persela sama-sama memiliki kualitas serta ambisi untuk melangkah lebih jauh di League Cup 2026/27. Karena itu, Madura United memilih mempersiapkan diri dengan serius sejak awal.

“Kami menyambut hasil drawing ini dengan optimisme, tetapi tetap waspada. Semua tim memiliki kualitas dan ambisi yang sama,” ujar Umar dikutip dari laman resmi I.League.

Madura United juga mendapatkan keuntungan dari sisi perjalanan karena berada di Zona Timur. Jarak tempuh yang relatif lebih efisien diharapkan bisa membantu tim menjaga kondisi pemain, terutama di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/27.

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