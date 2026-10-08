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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Segrup dengan Persikad dan Persiku, PSIM Yogyakarta Nilai Grup E Cukup Bersahabat

PSIM Yogyakarta tergabung di Grup E bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus. (Dok. I.League) - Image

PSIM Yogyakarta tergabung di Grup E bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus. (Dok. I.League)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mendapat hasil yang cukup menguntungkan dari drawing League Cup 2026/27. Laskar Mataram tergabung di Grup E bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus.

Drawing pembagian grup League Cup 2026/27 digelar I.League selaku operator kompetisi secara daring melalui live streaming pada Rabu (7/10) sore.

PSIM berada di pot satu Zona Barat 2. Dari hasil undian tersebut, mereka masuk Grup E dan akan bersaing dengan Persikad Depok serta Persiku Kudus untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

Manajer PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, menilai hasil drawing tersebut cukup bersahabat bagi timnya. Menurutnya, persaingan di Grup E relatif lebih ringan dibandingkan dengan sejumlah grup lain di Zona Barat.

"Kalau dari sisi lawan dan juga drawing menurut kita tidak terlalu sulit dibandingkan grup-grup lain di zona barat yang secara persaingan lebih sulit," ujar Iksan dikutip dari laman resmi I.League.

PSIM Dapat Keuntungan dari Jadwal Fase Grup

Selain lawan yang dinilai cukup menguntungkan, PSIM juga mendapat keuntungan dari susunan pertandingan fase grup. Mereka dijadwalkan menghadapi Persikad Depok di kandang dan Persiku Kudus sebagai tim tamu.

Persiku sendiri bermarkas di Bantul. Kondisi tersebut membuat PSIM praktis tidak perlu melakukan perjalanan jauh selama menjalani fase grup League Cup.

"Kalau melihat susunan lawan dan menurut agenda, kita akan main home menghadapi Persikad Depok dan away melawan Persiku Kudus yang notabene mereka bermarkas di Bantul," jelas Iksan.

Dengan kondisi tersebut, PSIM berharap keuntungan dari sisi perjalanan bisa dimaksimalkan untuk meraih hasil terbaik. Terlebih, hanya juara grup yang berhak melaju ke babak selanjutnya.

Meski demikian, tambahan pertandingan League Cup juga menjadi tantangan tersendiri bagi PSIM. Dua laga fase grup rencananya dimainkan pada November, ketika kompetisi BRI Super League 2026/27 tetap berlangsung.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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