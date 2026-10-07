Stefano Cugurra Buka Lembaran Baru di Semen Padang, Siap Bawa Kabau Sirah Naik Kasta

Stefano Cugurra resmi bergabung dengan Semen Padang dan membawa misi mengantar Kabau Sirah promosi. (Istimewa)
JawaPos.com - Semen Padang FC mendapatkan tambahan tenaga di sektor kepelatihan untuk menghadapi persaingan Pegadaian Championship 2026/27.
Pelatih asal Brasil, Stefano "Teco" Cugurra, resmi bergabung dengan Kabau Sirah dan langsung membawa target besar untuk tim.
Kepastian mengenai bergabungnya Teco disampaikan langsung oleh sang pelatih melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia membagikan momen saat melakukan penandatanganan kontrak bersama manajemen Semen Padang.
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Teco pun menyambut tantangan barunya dengan penuh antusias. Pelatih yang sudah cukup lama berkiprah di sepak bola Indonesia tersebut menegaskan kesiapannya bekerja keras demi membantu Semen Padang kembali ke kasta tertinggi.
"Tim baru. Semangat baru. Thank you Pak Andre sudah mengundang saya ke Semen Padang. Saya pasti kerja ekstra keras buat Semen Padang balik ke Super League," tulis Stefano Cugurra dalam takarir unggahannya.
Kehadiran Teco tentu diharapkan bisa memberikan perubahan positif bagi perjalanan Semen Padang pada musim ini. Kabau Sirah memiliki ambisi untuk kembali tampil di Super League setelah harus bersaing di Pegadaian Championship 2026/27.
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Teco bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun itu memiliki pengalaman panjang menangani sejumlah klub Tanah Air dan telah merasakan persaingan di level tertinggi.
Rekam jejaknya juga menjadi modal penting bagi Semen Padang. Teco dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa tim bersaing dalam kompetisi domestik. Pengalamannya diharapkan dapat membantu Kabau Sirah menghadapi persaingan menuju tiket promosi.
Kini, pekerjaan besar sudah menanti Teco bersama Semen Padang. Ia dituntut segera memahami karakter skuad sekaligus membangun permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim.
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