Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.52 WIB

Jelang Lawan PSIS, Muhammad Ridwan Sebut Chemistry Pemain Persiraja Mulai Menunjukkan Perkembangan

Pelatih Persiraja M. Ridwan. (Istimewa) - Image

Pelatih Persiraja M. Ridwan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh masih berusaha bangkit setelah melalui empat pertandingan tanpa meraih satu pun poin di Pegadaian Championship 2026/27.

Laga pekan kelima pun menjadi tantangan berat bagi Laskar Rencong karena harus bertandang ke markas PSIS Semarang.

Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih kepala Persiraja, Muhammad Ridwan, untuk kembali melihat perkembangan tim setelah menjalani pekan pertamanya sebagai nakhoda.

Ridwan sebelumnya sudah memimpin Persiraja dalam satu pertandingan. Namun, debutnya belum berbuah hasil positif setelah Persiraja harus mengakui keunggulan Sumsel United dengan skor 1-2 di kandang sendiri.

Hasil tersebut membuat Persiraja masih berada dalam situasi sulit. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, mereka selalu menelan kekalahan dan belum mengoleksi poin.

Meski demikian, Ridwan melihat ada perkembangan yang cukup positif dalam waktu singkat yang dijalaninya bersama tim. Salah satu aspek yang mulai mengalami peningkatan adalah chemistry antarpemain.

Menurutnya, para pemain mulai lebih memahami permainan yang diinginkan. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama dalam penerapan game plan ketika berada di lapangan.

"Soal chemistry, saya melihat ada banyak perkembangan positif, memang ada beberapa yang menurut game plan kita agak kurang pas. Itu akan kita perbaiki," kata M Ridwan, Rabu (7/10).

Pelatih berusia 45 tahun itu juga mengaku cukup puas dengan kualitas yang ditunjukkan para pemain Persiraja selama menjalani latihan. Kendati baru menangani tim selama sekitar satu pekan, Ridwan melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenangan Perdana Sumsel United Tak Lepas dari Peran Tomi Darmawan, Ini Harapannya! - Image
Sepak Bola Indonesia

Kemenangan Perdana Sumsel United Tak Lepas dari Peran Tomi Darmawan, Ini Harapannya!

Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.43 WIB

Persiraja Punya Pelatih Baru, M. Ridwan Langsung Pimpin Latihan di Banda Aceh - Image
Sepak Bola Indonesia

Persiraja Punya Pelatih Baru, M. Ridwan Langsung Pimpin Latihan di Banda Aceh

Rabu, 30 September 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor Persikad Depok vs Persiraja: Laskar Rencong Kejar Poin Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persikad Depok vs Persiraja: Laskar Rencong Kejar Poin Perdana

Sabtu, 26 September 2026 | 06.15 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore