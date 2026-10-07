Jelang Lawan PSIS, Muhammad Ridwan Sebut Chemistry Pemain Persiraja Mulai Menunjukkan Perkembangan

Pelatih Persiraja M. Ridwan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh masih berusaha bangkit setelah melalui empat pertandingan tanpa meraih satu pun poin di Pegadaian Championship 2026/27.
Laga pekan kelima pun menjadi tantangan berat bagi Laskar Rencong karena harus bertandang ke markas PSIS Semarang.
Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih kepala Persiraja, Muhammad Ridwan, untuk kembali melihat perkembangan tim setelah menjalani pekan pertamanya sebagai nakhoda.
Ridwan sebelumnya sudah memimpin Persiraja dalam satu pertandingan. Namun, debutnya belum berbuah hasil positif setelah Persiraja harus mengakui keunggulan Sumsel United dengan skor 1-2 di kandang sendiri.
Hasil tersebut membuat Persiraja masih berada dalam situasi sulit. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, mereka selalu menelan kekalahan dan belum mengoleksi poin.
Meski demikian, Ridwan melihat ada perkembangan yang cukup positif dalam waktu singkat yang dijalaninya bersama tim. Salah satu aspek yang mulai mengalami peningkatan adalah chemistry antarpemain.
Menurutnya, para pemain mulai lebih memahami permainan yang diinginkan. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama dalam penerapan game plan ketika berada di lapangan.
"Soal chemistry, saya melihat ada banyak perkembangan positif, memang ada beberapa yang menurut game plan kita agak kurang pas. Itu akan kita perbaiki," kata M Ridwan, Rabu (7/10).
Pelatih berusia 45 tahun itu juga mengaku cukup puas dengan kualitas yang ditunjukkan para pemain Persiraja selama menjalani latihan. Kendati baru menangani tim selama sekitar satu pekan, Ridwan melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan.
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