Kemenangan Penting Persiraja Atas PSIS, Martin Chaves Jadi Pahlawan

Martin Chaves Garcia (tengah) cetak gol dan assist saat Persiraja menang 3-1 atas PSIS serta meraih Player of The Match. (I.League)
JawaPos.com - Martin Chaves Garcia menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan Persiraja Banda Aceh atas PSIS Semarang pada pekan kelima Championship 2026/2027.
Pemain asal Uruguay tersebut tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (9/10) malam.
Penampilan apik Martin semakin lengkap setelah dirinya dinobatkan sebagai Player of The Match.
Penghargaan itu menjadi pelengkap kemenangan penting Persiraja yang akhirnya berhasil meraih tiga poin setelah melewati empat pertandingan sebelumnya tanpa hasil maksimal.
Martin mencetak gol kedua Persiraja pada menit ke-40. Gol tersebut membantu Laskar Rencong memperkuat keunggulan sekaligus menjaga momentum positif dalam pertandingan melawan tuan rumah PSIS.
Meski berkontribusi besar dalam kemenangan tersebut, Martin tidak ingin terlalu larut dalam pencapaian pribadinya.
Baca Juga:Persiraja Targetkan Curi Poin di Kandang PSIS, M. Ridwan Soroti Finishing dan Mental Pemain
Baginya, hasil akhir pertandingan jauh lebih penting daripada gol maupun penghargaan yang berhasil diraih.
Ia menilai kemenangan Persiraja merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang terus berusaha memperbaiki performa melalui latihan setiap hari.
"Saya sangat senang karena kami bekerja keras untuk hasil ini. Setiap hari kami bekerja dan kami layak mendapatkan tiga poin ini," ujar Martin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022