Kemenangan Penting Persiraja Atas PSIS, Martin Chaves Jadi Pahlawan

JawaPos.com - Martin Chaves Garcia menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan Persiraja Banda Aceh atas PSIS Semarang pada pekan kelima Championship 2026/2027.

Pemain asal Uruguay tersebut tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (9/10) malam.

Penampilan apik Martin semakin lengkap setelah dirinya dinobatkan sebagai Player of The Match.

Penghargaan itu menjadi pelengkap kemenangan penting Persiraja yang akhirnya berhasil meraih tiga poin setelah melewati empat pertandingan sebelumnya tanpa hasil maksimal.

Martin mencetak gol kedua Persiraja pada menit ke-40. Gol tersebut membantu Laskar Rencong memperkuat keunggulan sekaligus menjaga momentum positif dalam pertandingan melawan tuan rumah PSIS.

Meski berkontribusi besar dalam kemenangan tersebut, Martin tidak ingin terlalu larut dalam pencapaian pribadinya.

Baginya, hasil akhir pertandingan jauh lebih penting daripada gol maupun penghargaan yang berhasil diraih.

Ia menilai kemenangan Persiraja merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang terus berusaha memperbaiki performa melalui latihan setiap hari.