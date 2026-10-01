Raih Tiga Kemenangan Beruntun, Ivan Mamut Ingatkan Persija Jangan Puas

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan catatan sempurna. Tiga pertandingan telah dilewati dan seluruhnya berakhir dengan kemenangan. Striker asal Kroasia, Ivan Mamut, menjadi salah satu pemain yang ikut berperan dalam laju positif Macan Kemayoran.

Ivan Mamut merasakan momen spesial ketika Persija menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, striker berusia 29 tahun itu hanya membutuhkan beberapa menit untuk memberikan dampak bagi permainan tim.

Momen tersebut terjadi pada penghujung pertandingan. Fabio Calonego lebih dulu mengirimkan umpan kepada Stjepan Loncar. Ivan kemudian bergerak masuk ke kotak penalti dan membaca arah permainan dengan baik.

Loncar lantas melepaskan umpan lambung ke depan gawang Persib. Ivan menyambutnya dengan sundulan yang bersarang di gawang lawan. Gol tersebut memastikan Persija menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Ivan kembali mendapatkan kesempatan tampil sebagai pemain pengganti ketika Persija menghadapi Java United FC. Ia masuk pada menit ke-77 dan membantu menjaga intensitas serangan hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Meski sejauh ini belum mendapatkan menit bermain yang banyak, Ivan mengaku tetap menghargai kepercayaan yang diberikan pelatih. Ia berusaha memaksimalkan setiap kesempatan ketika berada di lapangan.

"Saya berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya setiap menit saat berada di lapangan. Terkadang performa saya lebih baik, terkadang kurang maksimal, namun saya selalu ingin memberikan yang terbaik," ujar Ivan dikutip dari laman resmi Persija.

Gol ke gawang Persib menjadi salah satu momen yang paling berkesan baginya. Selain menentukan kemenangan, gol tersebut juga memicu euforia besar dari para pendukung Persija di stadion.

"Sangat berarti bagi saya, terutama karena gol tersebut tercipta di menit-menit akhir dan memicu euforia luar biasa di stadion," katanya.