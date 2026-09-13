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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 14 September 2026 | 00.16 WIB

Jadi Penentu Kemenangan Persija Lawan Persib, Ivan Mamut Takjub dengan Atmosfer Pertandingan

Ivan Mamut jadi penentu kemenangan Persija Jakarta lawan Persib Bandung. (Dok. Ivan Mamut) - Image

Ivan Mamut jadi penentu kemenangan Persija Jakarta lawan Persib Bandung. (Dok. Ivan Mamut)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan rivalnya Persib Bandung di pekan kedua Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9).

Pemain baru Persija, Ivan Mamut menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran.

Dia sukses mencetak gol pada menit ke-90 setelah menerima umpan matang dari Stjepan Loncar.

Mencetak gol di depan The Jakmania merupakan momen indah bagi Ivan Mamut yang datang sebagai pemain baru.

Dia juga takjub dengan atmosfer di Gelora Bung Karno.

"Malam yang indah. Terima kasih Jakmania atas atmosfer yang luar biasa," tulis Ivan Mamut di Instagram.

Ivan Mamut tunjukkan permainan efektif

Pelatih Persija, Shin Tae-yong menyimpan Ivan Mamut di bangku cadangan dan tetap memainkan Alexander Jeremejeff sebagai penyerang utama.

Penyerang asal Kroasia tersebut baru dimainkan pada menit ke-79 saat laga berjalan imbang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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