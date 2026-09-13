Jadi Penentu Kemenangan Persija Lawan Persib, Ivan Mamut Takjub dengan Atmosfer Pertandingan

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan rivalnya Persib Bandung di pekan kedua Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9).

Pemain baru Persija, Ivan Mamut menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran.

Dia sukses mencetak gol pada menit ke-90 setelah menerima umpan matang dari Stjepan Loncar.

Mencetak gol di depan The Jakmania merupakan momen indah bagi Ivan Mamut yang datang sebagai pemain baru.

Dia juga takjub dengan atmosfer di Gelora Bung Karno.

"Malam yang indah. Terima kasih Jakmania atas atmosfer yang luar biasa," tulis Ivan Mamut di Instagram.

Ivan Mamut tunjukkan permainan efektif Pelatih Persija, Shin Tae-yong menyimpan Ivan Mamut di bangku cadangan dan tetap memainkan Alexander Jeremejeff sebagai penyerang utama.