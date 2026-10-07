Gol Perdana Kenneth Ngwoke Antar Sumsel United Raih Kemenangan Pertama di Pegadaian Championship

Kenneth Ngwoke harus menunda debut bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United akhirnya mampu mengakhiri tren negatif di Pegadaian Championship 2026/27.
Arif Satria dan kawan-kawan meraih kemenangan perdana setelah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, 2 Oktober 2026.
Kemenangan tersebut menjadi hasil yang sangat penting bagi Sumsel United setelah melewati tiga pertandingan sebelumnya tanpa hasil maksimal. Bermain di markas Persiraja, tim tamu tampil dengan motivasi tinggi untuk membawa pulang tiga poin.
Sumsel United membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui aksi Tomi Darmawan. Gol tersebut membuat tim asuhan Sumsel United berada dalam posisi unggul hingga babak pertama berakhir.
Persiraja kemudian memberikan respons setelah turun minum. Laskar Rencong berhasil menyamakan kedudukan melalui Jayus Hariono pada menit ke-60. Skor 1-1 membuat pertandingan semakin terbuka karena kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan.
Sumsel United akhirnya kembali unggul tujuh menit berselang. Ikechukwu Kenneth Ngwoke mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67 sekaligus membawa timnya kembali memimpin 2-1.
Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Sumsel United pun pulang dari Banda Aceh dengan tiga poin pertama mereka di Pegadaian Championship 2026/27.
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Kenneth Ngwoke menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian dalam laga tersebut. Selain mencetak gol kemenangan, penyerang asal Nigeria itu juga dinobatkan sebagai Player of the Match.
Ngwoke menyebut kemenangan atas Persiraja memiliki arti penting bagi Sumsel United. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan kerja keras dan semangat tinggi untuk mendapatkan hasil yang selama ini mereka nantikan.
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