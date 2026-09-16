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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 18.46 WIB

Kembali ke Indonesia, Kenneth Ngwoke Siap Bantu Sumsel United Berburu Tiket Promosi Super League

Kenneth Ngwoke harus menunda debut bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

Kenneth Ngwoke harus menunda debut bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Meski sudah tiba di Palembang, Kenneth Ngwoke masih harus menunda debutnya bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27.

Striker asal Nigeria itu belum berada dalam kondisi kebugaran maksimal sehingga mendapat program khusus untuk meningkatkan kondisi fisiknya.

Kenneth baru bergabung dengan Sumsel United dua hari sebelum pertandingan perdana.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan langsung menurunkannya dalam laga pembuka.

Pemain yang sebelumnya pernah memperkuat Semen Padang di kompetisi kasta tertinggi Indonesia itu mengaku senang bisa kembali ke Tanah Air.

Musim lalu, Kenneth menjalani karier di Liga Syria sebelum akhirnya menerima tawaran bergabung dengan Sumsel United.

Dia juga tidak mempermasalahkan harus bermain di kasta kedua sepak bola Indonesia.

Kenneth justru melihat kesempatan tersebut sebagai tantangan baru, terutama dengan target membantu Laskar Juaro mendapatkan tiket promosi.

“Saya bergabung ke Sumsel United karena keseriusan mereka dan tertarik dengan program gagasan yang tengah disusun manajemen. Sebagai pesepakbola profesional, di mana pun saya bermain tentu saya akan berusaha memberikan yang terbaik,” ujar Kenneth.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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