Bonek Tak Permasalahkan Marselino Ferdinan Tidak Kembali ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Keputusan Marselino Ferdinan bergabung dengan Persija Jakarta tentu cukup mengejutkan, terutama bagi suporter Persebaya Surabaya, Bonek. Maklum, sempat ada kabar bahwa Marsel sudah meneken klausul khusus yang pemain 22 tahun itu akan memperkuat Persebaya jika kembali bermain di Indonesia.

“Soal klausul, kami tidak tahu-menahu. Kalau memang klausul itu ada di dalam kontrak, berarti ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Namun, kami tidak mau fokus soal itu,” kata pentolan Bonek, Husin Ghozali alias Cak Cong, kepada Jawa Pos kemarin (24/9).

“Dulu, katanya Marsel akan kembali ke Persebaya kalau merumput di Indonesia. Ternyata itu tidak terjadi dan malah bermain untuk Persija. Kami masih menunggu penjelasan resmi dari ofisial Persebaya,” timpal Koordinator Tribun Timur, Hasan Tiro.

Cak Cong sejatinya kaget dengan tidak kembalinya Marsel ke Persebaya. Namun, dia tidak mau terlalu ambil pusing. “Kalau (Marsel) tidak mau kembali ke Persebaya, ya tidak masalah. Karena lambang klub di dada jauh lebih besar daripada siapa pun pemainnya,” katanya.

Marsel adalah pemain asli Surabaya. Dia juga pemain jebolan tim internal, Indonesia Muda. “Tapi, pemain datang dan pergi itu sudah hal biasa. Kalau mereka mau pergi, ya silakan. Sebagai profesional, mereka tentu akan melihat cuan,” beber Cak Cong.