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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.25 WIB

Shin Tae-yong Buka Suara! Marselino Ferdinan Baru Gabung Persija Akhir November atau Awal Desember

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Istimewa) - Image

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Istimewa)

JawaPos.com — Marselino Ferdinan diperkirakan baru bergabung dalam latihan Persija Jakarta pada akhir November hingga awal Desember 2026. Gelandang berusia 22 tahun itu masih menjalani rehabilitasi cedera di Spanyol sehingga belum bisa memperkuat Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyebut proses pemulihan Marselino Ferdinan masih menjadi prioritas sebelum sang pemain kembali ke Persija Training Ground, Depok.

Klub belum menentukan tanggal pasti kepulangan Marselino karena semuanya bergantung pada perkembangan rehabilitasi yang sedang dijalaninya.

Marselino saat ini berada di Spanyol untuk menjalani program pemulihan yang sudah disiapkan sebelum dirinya resmi bekerja sama dengan Persija Jakarta.

Program tersebut dinilai perlu diselesaikan terlebih dahulu agar kondisi fisik pemain benar-benar siap sebelum masuk ke latihan bersama tim.

“Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya,” kata Shin Tae-yong.

“Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember.”

Perkiraan tersebut membuat Marselino masih harus bersabar sebelum kembali mengenakan perlengkapan latihan Persija Jakarta.

Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, pemain 22 tahun itu berpeluang mulai bergabung dengan rekan-rekan setimnya menjelang akhir November atau memasuki awal Desember.

Editor: Banu Adikara
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