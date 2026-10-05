Persija Makin Lengkap, 3 Pemain Pulih Jelang Lawan PSIM

Deck: Persija Jakarta mendapat suntikan tenaga jelang menghadapi PSIM Jogja setelah Andritany Ardhiyasa, Kwon Chang-hoon, dan Dony Tri Pamungkas pulih dari cedera. (Bayu Pratama S/Antara)
JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat kabar positif jelang menghadapi PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026/2027. Andritany Ardhiyasa, Kwon Chang-hoon, dan Dony Tri Pamungkas telah pulih dari cedera dan kembali tersedia untuk Macan Kemayoran.
Ketiga pemain tersebut sebelumnya absen dalam tiga pertandingan awal musim. Kembalinya mereka membuat Shin Tae-yong memiliki pilihan yang lebih lengkap untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu (10/10).
Shin Tae-yong bahkan menyebut Persija untuk pertama kalinya sejak kompetisi dimulai bisa menjalani persiapan pertandingan tanpa sejumlah pemain yang menepi akibat cedera.
“Sekarang mereka hampir semuanya sudah pulih. Saya pikir untuk pertama kalinya sejak memasuki liga, kami dapat mempersiapkan pertandingan melawan PSIM Yogyakarta (10/10) tanpa pemain yang cedera,” ucap Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi I.League, Senin (5/10/2026).
Meski demikian, Persija masih memiliki satu pemain yang mengalami cedera. Pemain tersebut adalah rekrutan anyar Macan Kemayoran, Marselino Ferdinan.
Pemain berusia 22 tahun itu diketahui masih mengalami cedera lutut. Namun, kondisi terkini Marselino belum diketahui secara pasti.
Kembalinya Andritany, Kwon Chang-hoon, dan Dony menjadi tambahan kekuatan bagi Persija yang sedang menikmati start positif di Super League 2026/2027.
Macan Kemayoran menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan atas Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Hasil tersebut membuat Persija berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin.
Meski tampil sempurna dalam tiga laga, Shin Tae-yong masih memiliki pekerjaan rumah. Salah satu fokus utama pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah memperbaiki pertahanan.
Persija mencatatkan dua clean sheet dari tiga pertandingan. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Macan Kemayoran terjadi saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua.
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