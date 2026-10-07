Hugo Gomes Lapar Gol, Bintang Madura United Rajin Bobol Gawang Persik

Hugo Gomes menjadi ancaman Madura United FC saat menghadapi Persik Kediri berkat koleksi 4 gol dan 1 assist. (Madura United)
JawaPos.com — Gelandang Madura United FC, Hugo Gomes, menjadi salah satu ancaman Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Brawijaya, Jumat (9/10/2026).
Dengan koleksi empat gol dan satu assist, Gomes berpeluang kembali memburu gol ke gawang Macan Putih.
Hugo Gomes tercatat sebagai pemain Madura United FC yang paling rajin membobol gawang Persik Kediri dalam beberapa pertemuan terakhir. Dari total 14 gol yang dicetak Madura United FC ke gawang Persik sejak musim 2021 hingga 2026, empat di antaranya lahir dari kaki pemain bernomor punggung 23 tersebut.
Gomes sudah empat kali menjebol gawang Persik Kediri. Ia mencetak brace dalam kemenangan Madura United FC 2-0 pada 24 November 2021.
Gomes kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor saat kedua tim bermain imbang 2-2 pada 5 Maret 2022. Ia kembali mencetak gol ketika Madura United FC mengalahkan Persik Kediri 3-2 pada 9 Juli 2023.
Catatan tersebut membuat Gomes memiliki hubungan yang cukup erat dengan gawang Macan Putih. Pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027 menjadi kesempatan bagi gelandang asal Brasil itu untuk memperpanjang rekor tersebut.
Pemain berusia 31 tahun itu tidak menutup peluang untuk kembali mencetak gol saat Madura United FC bertamu ke Stadion Gelora Brawijaya.
"Kalau ada kesempatan, tentu ingin cetak lagi," ucap Hugo Gomes, Rabu (7/10/2026).
Meski memiliki catatan apik saat menghadapi Persik, Gomes menegaskan bahwa target utamanya tetap membawa Madura United FC meraih kemenangan.
Baca Juga:Timnas Indonesia Juara, Persija Berharap Aura Juara Menular ke Liga 1
Berdasarkan data Transfermarkt, Hugo Gomes memiliki rekor positif saat menghadapi Persik Kediri. Dari sembilan pertandingan, ia mencatat lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya sekali mengalami kekalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022