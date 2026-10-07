Hugo Gomes Lapar Gol, Bintang Madura United Rajin Bobol Gawang Persik

JawaPos.com — Gelandang Madura United FC, Hugo Gomes, menjadi salah satu ancaman Persik Kediri pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Brawijaya, Jumat (9/10/2026).

Dengan koleksi empat gol dan satu assist, Gomes berpeluang kembali memburu gol ke gawang Macan Putih.

Hugo Gomes tercatat sebagai pemain Madura United FC yang paling rajin membobol gawang Persik Kediri dalam beberapa pertemuan terakhir. Dari total 14 gol yang dicetak Madura United FC ke gawang Persik sejak musim 2021 hingga 2026, empat di antaranya lahir dari kaki pemain bernomor punggung 23 tersebut.

Gomes sudah empat kali menjebol gawang Persik Kediri. Ia mencetak brace dalam kemenangan Madura United FC 2-0 pada 24 November 2021.

Gomes kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor saat kedua tim bermain imbang 2-2 pada 5 Maret 2022. Ia kembali mencetak gol ketika Madura United FC mengalahkan Persik Kediri 3-2 pada 9 Juli 2023.

Catatan tersebut membuat Gomes memiliki hubungan yang cukup erat dengan gawang Macan Putih. Pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027 menjadi kesempatan bagi gelandang asal Brasil itu untuk memperpanjang rekor tersebut.

Pemain berusia 31 tahun itu tidak menutup peluang untuk kembali mencetak gol saat Madura United FC bertamu ke Stadion Gelora Brawijaya.

"Kalau ada kesempatan, tentu ingin cetak lagi," ucap Hugo Gomes, Rabu (7/10/2026).

Meski memiliki catatan apik saat menghadapi Persik, Gomes menegaskan bahwa target utamanya tetap membawa Madura United FC meraih kemenangan.

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