Timnas Indonesia Juara, Persija Berharap Aura Juara Menular ke Liga 1

JawaPos.com - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, ikut bangga atas pencapaian lima pemainnya bersama Timnas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Ardhi berharap kesuksesan tersebut menjadi tambahan energi bagi kelima pemain untuk membantu Persija Jakarta meraih prestasi pada musim ini.

Lima pemain Persija yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia adalah Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata. Mereka menjadi bagian dari sejarah skuad Garuda yang berhasil mewujudkan mimpi meraih trofi di level senior.

Baca Juga:Alex Marquez Ungkap Resep Jaga Kondisi Fisik dan Mental di Tengah Padatnya MotoGP

Timnas Indonesia merebut gelar juara setelah susah payah menumbangkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10). Skuad Garuda menang dramatis melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga waktu pertandingan berakhir.

Timnas Indonesia terakhir kali naik podium tertinggi pada SEA Games 1991 di Manila. Artinya, skuad Garuda harus menanti 35 tahun untuk kembali meraih gelar juara.

“Persija dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat bangga atas pencapaian Timnas yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026,” kata Ardhi, dilansir dari laman resmi Persija, Rabu (7/10).

“Para pelatih dan pemain telah menunjukkan bahwa penantian bertahun-tahun untuk kembali menjadi juara di level senior akhirnya dapat diwujudkan. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh elemen Timnas atas perjuangan dan kerja keras yang telah diberikan,” sambungnya.

Ardhi juga merasa terhormat karena lima pemain Persija menjadi bagian dari sejarah tersebut. Ia berharap kelima pemain itu dapat membawa aura juara Timnas Indonesia ke skuad Macan Kemayoran.

“Secara khusus, kami pun merasa terhormat karena Ridho, Hannan, Shayne, Jordi, dan Nadeo menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Semoga pengalaman dan keberhasilan ini membuat mereka semakin lapar untuk terus meraih prestasi, sekaligus membawa aura juara ke Persija pada musim ini. Amin,” tutur Ardhi.

Tiga Pemain Persija Mendapat Menit Bermain Baca Juga:Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026