Timnas Indonesia Juara, Persija Berharap Aura Juara Menular ke Liga 1

Pesepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho berebut bola dengan pemain Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, ikut bangga atas pencapaian lima pemainnya bersama Timnas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Ardhi berharap kesuksesan tersebut menjadi tambahan energi bagi kelima pemain untuk membantu Persija Jakarta meraih prestasi pada musim ini.
Lima pemain Persija yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia adalah Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata. Mereka menjadi bagian dari sejarah skuad Garuda yang berhasil mewujudkan mimpi meraih trofi di level senior.
Timnas Indonesia merebut gelar juara setelah susah payah menumbangkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10). Skuad Garuda menang dramatis melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga waktu pertandingan berakhir.
Timnas Indonesia terakhir kali naik podium tertinggi pada SEA Games 1991 di Manila. Artinya, skuad Garuda harus menanti 35 tahun untuk kembali meraih gelar juara.
“Persija dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat bangga atas pencapaian Timnas yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026,” kata Ardhi, dilansir dari laman resmi Persija, Rabu (7/10).
“Para pelatih dan pemain telah menunjukkan bahwa penantian bertahun-tahun untuk kembali menjadi juara di level senior akhirnya dapat diwujudkan. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh elemen Timnas atas perjuangan dan kerja keras yang telah diberikan,” sambungnya.
Ardhi juga merasa terhormat karena lima pemain Persija menjadi bagian dari sejarah tersebut. Ia berharap kelima pemain itu dapat membawa aura juara Timnas Indonesia ke skuad Macan Kemayoran.
“Secara khusus, kami pun merasa terhormat karena Ridho, Hannan, Shayne, Jordi, dan Nadeo menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Semoga pengalaman dan keberhasilan ini membuat mereka semakin lapar untuk terus meraih prestasi, sekaligus membawa aura juara ke Persija pada musim ini. Amin,” tutur Ardhi.
Baca Juga:Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026
Dari lima pemain Persija, hanya Rizky Ridho, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan yang mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022