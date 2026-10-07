Pemain Israel Diduga Ludahi Staf Irlandia, UEFA Langsung Investigasi

UEFA selidiki dugaan pemain Israel ludahi staf Irlandia di Nations League. (@ISRAELFA/X).
JawaPos.com - UEFA membuka penyelidikan terkait dugaan insiden peludahan yang melibatkan pemain Israel dalam pertandingan UEFA Nations League 2026/2027 melawan Republik Irlandia.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di sekitar lorong stadion ketika kedua tim meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pada jeda babak pertama.
Dugaan itu mencuat setelah seorang pemain Israel disebut meludahi anggota staf kepelatihan Irlandia saat kedua tim berjalan menuju ruang ganti. UEFA kemudian menunjuk seorang Inspektur Etika dan Disiplin (Ethics and Disciplinary Inspector) untuk menyelidiki laporan tersebut.
“Setelah meninjau laporan resmi yang memuat dugaan insiden di dalam atau sekitar lorong pada waktu jeda, seorang Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk melakukan penyelidikan disipliner terkait dugaan pelanggaran oleh pemain dalam pertandingan UEFA Nations League 2027 antara Republik Irlandia dan Israel,” tulis pernyataan UEFA yang dikutip dari Reuters.
Pertandingan Republik Irlandia melawan Israel berlangsung pada Senin (5/10) di tempat netral, Backa Topola, Serbia, dan digelar tanpa kehadiran penonton.
Keputusan memindahkan lokasi pertandingan dari Irlandia ke Serbia diambil oleh Football Association of Ireland (FAI) di tengah gelombang aksi protes masyarakat setempat.
Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut merupakan pertemuan kedua bagi kedua tim setelah mereka saling berhadapan di Hungaria sepekan sebelumnya.
Pada pertemuan pertama di Hungaria, pertandingan sempat mendapat perhatian setelah kiper Irlandia, Gavin Bazunu, memilih mundur. Skuad Irlandia bahkan harus menggelar pemungutan suara internal secara mendadak sebelum akhirnya sepakat untuk tetap bertanding.
Dalam laga tersebut, Irlandia tampil dominan dan meraih kemenangan telak 3-0.
Baca Juga:Alex Marquez Ungkap Resep Jaga Kondisi Fisik dan Mental di Tengah Padatnya MotoGP
Dalam dua pertemuan tersebut, tidak ada tradisi jabat tangan sebelum pertandingan maupun pertukaran panji antarkesebelasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022