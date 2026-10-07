Pemain Israel Diduga Ludahi Staf Irlandia, UEFA Langsung Investigasi

JawaPos.com - UEFA membuka penyelidikan terkait dugaan insiden peludahan yang melibatkan pemain Israel dalam pertandingan UEFA Nations League 2026/2027 melawan Republik Irlandia.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi di sekitar lorong stadion ketika kedua tim meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pada jeda babak pertama.

Dugaan itu mencuat setelah seorang pemain Israel disebut meludahi anggota staf kepelatihan Irlandia saat kedua tim berjalan menuju ruang ganti. UEFA kemudian menunjuk seorang Inspektur Etika dan Disiplin (Ethics and Disciplinary Inspector) untuk menyelidiki laporan tersebut.

“Setelah meninjau laporan resmi yang memuat dugaan insiden di dalam atau sekitar lorong pada waktu jeda, seorang Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk melakukan penyelidikan disipliner terkait dugaan pelanggaran oleh pemain dalam pertandingan UEFA Nations League 2027 antara Republik Irlandia dan Israel,” tulis pernyataan UEFA yang dikutip dari Reuters.

Pertandingan Republik Irlandia melawan Israel berlangsung pada Senin (5/10) di tempat netral, Backa Topola, Serbia, dan digelar tanpa kehadiran penonton.

Keputusan memindahkan lokasi pertandingan dari Irlandia ke Serbia diambil oleh Football Association of Ireland (FAI) di tengah gelombang aksi protes masyarakat setempat.

Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut merupakan pertemuan kedua bagi kedua tim setelah mereka saling berhadapan di Hungaria sepekan sebelumnya.

Pada pertemuan pertama di Hungaria, pertandingan sempat mendapat perhatian setelah kiper Irlandia, Gavin Bazunu, memilih mundur. Skuad Irlandia bahkan harus menggelar pemungutan suara internal secara mendadak sebelum akhirnya sepakat untuk tetap bertanding.

Dalam laga tersebut, Irlandia tampil dominan dan meraih kemenangan telak 3-0.

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