Alex Marquez Ungkap Resep Jaga Kondisi Fisik dan Mental di Tengah Padatnya MotoGP

JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, membagikan resep menjaga kondisi fisik dan mental di tengah padatnya jadwal MotoGP. Menurutnya, keseimbangan antara istirahat, latihan, dan aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh menjadi kunci menghadapi rangkaian balapan yang menguras tenaga.

Alex Marquez menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia bersama rekan setimnya, Fermin Aldeguer, menyempatkan diri hadir sebelum beraksi pada MotoGP Indonesia 2026 akhir pekan ini.

Baca Juga:Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026

"Yah, Anda berusaha untuk banyak beristirahat, berlatih, dan melakukan pemanasan atau aktivasi tubuh," ungkap Alex kepada awak media, termasuk JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (7/10).

"Memang benar bahwa akhir pekan itu sangat menguras tenaga secara fisik maupun mental, jadi Anda akan merasa sangat lelah begitu akhir pekan berakhir," lanjutnya.

Meski demikian, Alex menilai persiapan matang tetap diperlukan sebelum menjalani setiap seri MotoGP. Selain menghadapi persaingan di lintasan, pembalap juga dituntut siap menjalani berbagai agenda di luar balapan, termasuk memenuhi kebutuhan sponsor dan menyapa para penggemar.

"Oleh karena itu, Anda berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin dan siap menghadapi segala situasi, karena setiap akhir pekan selalu penuh tuntutan," ujar Alex Marquez.

"Hal ini tidak hanya soal apa yang terjadi di lintasan balap, tetapi juga banyak urusan di luar lintasan, seperti terkait sponsor dan berbagai hal lainnya," tambahnya.

Alex Marquez Bidik Podium di MotoGP Indonesia 2026 Lebih lanjut, Alex Marquez mengungkapkan persiapannya menjelang MotoGP Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9-11 Oktober 2026.

Adik kandung Marc Marquez itu menatap balapan dengan percaya diri. Ia bertekad kembali mengukir hasil positif di Sirkuit Mandalika seperti musim lalu.